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Дружба оказалась дороже обязательств: МУС озвучил решение по Монголии за отказ арестовать Путина

Монголию официально признали нарушительницей из-за отказа арестовать диктатора

сегодня, 07:40
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Кравцев Сергей

В Международном уголовном суде подтвердили, что Монголия нарушила обязательства, когда отказалась арестовать главу Кремля Владимира Путина. Дело рассмотрит Ассамблея государств-участников Римского статута. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба МУС.

Дружба оказалась дороже обязательств: МУС озвучил решение по Монголии за отказ арестовать Путина

Монголию официально признали нарушительницей. Фото: из открытых источников

Согласно решению палаты предварительного производства МУС, Монголия не выполнила просьбу МУС о сотрудничестве, вопреки положениям Римского статута. Такой шаг Улан-Батора препятствовал осуществлению судом своих функций и полномочий.

"Учитывая серьезность отказа Монголии сотрудничать с судом, Палата сочла необходимым передать этот вопрос на рассмотрение Ассамблеи государств-участников", — сказано в сообщении МУС.

Также палата предварительного производства в своем решении подчеркнула, что иммунитет главы государства не является основанием для того, чтобы игнорировать ордер на арест.

"Государства-участники и государства, признающие юрисдикцию суда, обязаны арестовывать и выдавать лиц, на которых выданы ордера МУС, независимо от их официального положения или гражданства", — подтвердила палата предварительного производства.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин посетил Монголию. И обращает на себя внимание то, что диктатор не был арестован – несмотря на призывы выполнить ордер МУС об аресте. Международный уголовный суд пригрозил Монголии последствиями за отказ в сотрудничестве в контексте визита в эту страну российского правителя. Почему страна проигнорировала ордер МКС? Не станет ли это опасным прецедентом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Монголия отказалась арестовать Путина: как отреагировала Украина.




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