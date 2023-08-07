Дроны, тепловизоры, автомобили, лекарства, медицинское оборудование — Группа компаний «Здоровье» ежедневно помогает украинским военным

В июле фармкомпания "Здоровье" подарила рентгенологической клинике одного из медицинских учреждений Слобожанщины современную рентгенографическую систему UNIVERSAL X URS. В этом лечебном заведении реабилитацию и восстановление проходят раненые бойцы ВСУ.



Группа компаний «Здоровье» помогает украинским военным

Рентгенографическая система производится в Испании, а ее конструкция обеспечивает максимальную гибкость и эффективность. Она совмещает в себе современные технологии высокочастотных рентгеновских излучателей и управляемого процессора. Это обеспечивает более высокое качество изображения и меньшую дозу облучения для больного. Архитектура системы позволяет работать одновременно с двумя пациентами.

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Также компания постоянно передает медикаменты разным заведениям Украины, где лечатся наши Защитники. Оказана гуманитарная помощь Харьковским городским клиническим больницам №17 и №25, воинской части 3306, воинской части А0409, управлению станции скорой медицинской помощи.

С начала войны была оказана благотворительная помощь лекарственными средствами на сумму более 25 млн. грн. Руководство и сотрудники компании поставляли аптечки первой помощи для пожилых людей, детей и женщин в бомбоубежища на станциях метрополитена. За время введения военного положения предприятия группы неоднократно передавали лекарственные средства в Главное управление Министерства внутренних дел Харьковской области, специальные подразделения полиции, КП "Харьковские тепловые сети" и другие коммунальные предприятия. В июне 2023 года помощь направили в клинические больницы №27 и №13 и Национальный институт терапии им. Л. Т. Малой НАМНУ в Харькове, а также в Запорожскую областную клиническую больницу. Необходимые медпрепараты получили Институт кардиологии, клинической и регенеративной медицины им. Академика М. Д. Стражеско НАМНУ, Киевская клиническая больница на железнодорожном транспорте №2, Министерство обороны Украины, воинские части.

Кроме медицинской помощи, поддерживают военных и тактическими средствами. За полгода фармкомпания "Здоровье" приобрела для армии более 60 квадрокоптеров, часть из которых оснащена тепловизорами. Большую партию из этих дронов передали Государственной пограничной службе Украины, чтобы усилить защиту наших рубежей.





За время войны группа компаний "Здоровье" стала надежным тылом и поддержкой для подразделений ВСУ – неоднократно помогали техникой, машинами и оборудованием. Для выполнения военных задач передали около 20 автомобилей, в том числе бронированный автомобиль Mercedes G-500 для специального подразделения. А кроме того, еще автобус и экскаватор. Компания предоставила финансовую помощь по ремонту машин для ПВО и приобрела комплекты технического оборудования для автомобилей (домкраты, наборы инструмента, аптечки).

К этому делу приобщаются и работники централизованно и лично. В первые 3 месяца боевых действий было закуплено продуктов и изготовлено более 5000 обедов для военных в Харькове. Эта инициатива поддерживается и по сей день. Компания помогла с производством печок-буржуек для обогрева военных опорных пунктов и обеспечила дровами, которые закупали и подвозили силами компании. Сотрудники самостоятельно изготовляли окопные свечи и буржуйки для защитников. Кроме этого, для производства окопных свечей была передана тонна воска. Все это доставлялось прямо в воинские части руководством и сотрудниками компании Здоровье.

В первые месяцы войны группа "Здоровье" передавала топливные генераторы частям ВСУ, а блок посты на улицах города снабдила электрообогревателями.

В фармкомпании убеждены, что сегодня так же важно помогать детям, как и нашим защитникам. Поэтому параллельно с постоянной поддержкой военных основываются новые инициативы, направленные именно на подрастающее поколение. Одним из таких направлений работы является сотрудничество с Art&Health Hub by Zelo в Харькове. Арт-центр Zelo объединяет большое количество художников, занимающихся с детьми пением, танцами, актерской игрой, разными прикладными видами искусства.

Несмотря на войну в стране в 2023 году, 3 компании группы "Здоровье" — именно "Здоровье", "Здоровье Народа" и "Фармекс" — в очной форме прошли инспектирование Гослекслужбой Украины и были рекомендованы к получению сертификата GMP. Предприятия продолжают производить лекарственные средства и в очередной раз доказали, что деятельность компаний группы "Здоровье" отвечала и отвечает требованиям надлежащей производственной практики (GMP). В 2022 году было зарегистрировано 7 новых препаратов, а еще 35 находятся в стадии разработки.

" Наши Защитники сегодня борются за будущее каждого из нас. Ценой своих жизней они по сантиметру отвоевывают родную землю. Наша обязанность помогать им в этом и обеспечивать необходимым. Как фармацевтическая компания приобщаемся к лечению и реабилитации раненых. Ответственный бизнес стал надежной опорой для государства и военных в этой войне " , — подчеркивает председатель наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье" Александр Доровской.



