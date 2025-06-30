"Доживает последние годы": Ющенко прогнозирует скорый развал России

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин ведет Россию к развалу. По его словам, россияне ведут себя как рабы, которым не нужна свобода, поэтому не смогут спасти свою собственную страну.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко. Фото из открытых источников

Виктор Ющенко во время интервью с исследователем истории Акимом Галимовым высказал свои предположения о будущем России. Третий президент Украины отмечает, что россияне не способны к борьбе.

"Я не верю в российское демократическое движение. Его нет. Не может быть. В России нет парламента. Это принтер, который к вечеру выдаст тебе мандат на войну и ввод войск на любую территорию мира", — сказал Ющенко.

Ющенко считает, что россияне не в состоянии организовать протесты и выйти на Майдан. По его словам, в России существует часть людей, поддерживающих "правильные выборы", однако большинство из них живет заграницей, а их голоса не так громки, как нужно.

Ющенко приходит к выводу, что типичный россиянин — "это раб, у которого в запросе нет демократии, которому свобода не нужна". В итоге экс-президент отмечает, что Путин ошибся в отношении Украины и России, которая может вскоре предстать перед развалом.

"Путин не надеялся, что украинская нация носит в себе такое глубокое национальное осознание, что она так цельна, что она единогласна. Путин ведет Россию к развалу. К развалу быстрому. Мы являемся свидетелями последних лет, которые доживает Россия", — прогнозирует Ющенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ющенко рассказал, кто создал Путина и платил ему миллиард долларов в сутки.

Также "Комментарии" писали, что Россия близится к своему финалу. Названа дата конца РФ.