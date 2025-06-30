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"Доживает последние годы": Ющенко прогнозирует скорый развал России

Виктор Ющенко считает, что Владимир Путин стал фактором грядущего развала России.

30 июня 2025, 10:02
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Slava Kot

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин ведет Россию к развалу. По его словам, россияне ведут себя как рабы, которым не нужна свобода, поэтому не смогут спасти свою собственную страну.

"Доживает последние годы": Ющенко прогнозирует скорый развал России

Бывший президент Украины Виктор Ющенко. Фото из открытых источников

Виктор Ющенко во время интервью с исследователем истории Акимом Галимовым высказал свои предположения о будущем России. Третий президент Украины отмечает, что россияне не способны к борьбе.

"Я не верю в российское демократическое движение. Его нет. Не может быть. В России нет парламента. Это принтер, который к вечеру выдаст тебе мандат на войну и ввод войск на любую территорию мира", — сказал Ющенко.

Ющенко считает, что россияне не в состоянии организовать протесты и выйти на Майдан. По его словам, в России существует часть людей, поддерживающих "правильные выборы", однако большинство из них живет заграницей, а их голоса не так громки, как нужно.

Ющенко приходит к выводу, что типичный россиянин — "это раб, у которого в запросе нет демократии, которому свобода не нужна". В итоге экс-президент отмечает, что Путин ошибся в отношении Украины и России, которая может вскоре предстать перед развалом.

"Путин не надеялся, что украинская нация носит в себе такое глубокое национальное осознание, что она так цельна, что она единогласна. Путин ведет Россию к развалу. К развалу быстрому. Мы являемся свидетелями последних лет, которые доживает Россия", — прогнозирует Ющенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ющенко рассказал, кто создал Путина и платил ему миллиард долларов в сутки.

Также "Комментарии" писали, что Россия близится к своему финалу. Названа дата конца РФ.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A8l9YQp1tiw&t=3720s&ab_channel=%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%AF
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