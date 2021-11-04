Дожди и резкие перепады температур: как изменится погода в Украине

Погода в нашей стране почти каждый день будет другой. Тепло, дожди, ветры, похолодание. Синоптики называют это атмосферными качелями. Каким будет начало ноября, сообщает Наталья Диденко и Украинский гидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

По прогнозу Наталки Диденко, 5 ноября в северных и западных регионах ожидаются осадки. На других территориях – туманы, на восточных территориях – сильный штормовой ураган. Но будет тепло, местами может быть +20.

В столице 5 ноября пасмурно, пройдет небольшой дождь, так же потеплеет+ 15+17 градусов. Но на выходные температура станет ниже, будет холоднее, в некоторых регионах будет дождь.

По прогнозу Укргидрометцентра, осадки в субботу ожидаются на северных территориях, северо-восточных и восточных территориях. Небольшой дождь будет в столице.

В субботу станет холоднее. Ночью во всех регионах от+ 6 до+ 10 градусов, на западных территориях и на восточных территориях + 3+ 5 градусов.

В субботу в дневное время в западных областях, в северных и центральных будет от +9 до+ 14 градусов, в восточных до +15 градусов, а теплее всего будет в южных областях — до +16 +18 градусов.

В столице 6 ноября пройдут осадки. Ночью станет холоднее+ 6 +8 градусов. Днем+ 9+11 градусов.

В воскресенье дожди будут снова идти в западном регионе и переместятся в центральные регионы и столицу. В восточных и южных регионах сухо.

Ночная температура воздуха начнет понижаться по всей стране +1+ 3 градусов в западных регионах, и до +3 +5 градусов во всех остальных регионах.

В дневные часы в воскресенье будет +9 + 12 градусов, только на южных территориях будет тепло +12+ 15 градусов.

С понедельника погода снова изменится. Похолодает и будут идти осадки

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине резко изменится погода .

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