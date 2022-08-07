logo

BTC/USD

23115.27

ETH/USD

1703.15

LTC/USD

61.46

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

40.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Дожди и грозы: какой будет погода в Украине 8 августа
commentss НОВОСТИ Все новости

Дожди и грозы: какой будет погода в Украине 8 августа

Прогноз погоды в Украине на 8 августа

сегодня, 15:45
Автор:

Анастасия
Поделитесь публикацией:

Новая неделя начнется с грозовых дождей в некоторых областях Украины. В большей части страны будет преобладать жаркая погода. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. 

Дожди и грозы: какой будет погода в Украине 8 августа

Погода в Украине 8 августа. Фото из открытых источников

Так, по данным синоптиков, в понедельник, 8 августа, дожди и грозы ожидаются в следующих областях: Черниговской, Сумской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской. В Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях будет облачная погода в этот день. В остальных областях 8 августа ожидается солнечная и жаркая погода. 

В северной части страны в этот день температура воздуха будет подниматься до +29 градусов. В центральных областях — до +32 градусов днем. На юге страны столбики термометров покажут до +34 градусов. Также и в восточных областях Украины, днем температура воздуха будет подниматься до +34 градусов. На западе страны днем следует ожидать до +26-28 градусов. 

Также синоптики отмечают, что 8 августа в Закарпатской, Волынской, Одесской, Херсонской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие традиции несет в себе православный праздник сегодня, 7 августа, какие приметы есть в этот день и чего категорически нельзя делать.

Также новостной портал "Комментарии" информировал читателей о том, что конкурс красоты "Мисс Вселенная" изменил правила участияУкраинская модель Вероника Дидусенко рассказала, что то, что считалось немыслимым предыдущие 70 лет, оказалось возможным. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://meteo.gov.ua/ua/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!