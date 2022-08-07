Дожди и грозы: какой будет погода в Украине 8 августа

Новая неделя начнется с грозовых дождей в некоторых областях Украины. В большей части страны будет преобладать жаркая погода. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине 8 августа. Фото из открытых источников

Так, по данным синоптиков, в понедельник, 8 августа, дожди и грозы ожидаются в следующих областях: Черниговской, Сумской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской. В Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях будет облачная погода в этот день. В остальных областях 8 августа ожидается солнечная и жаркая погода.

В северной части страны в этот день температура воздуха будет подниматься до +29 градусов. В центральных областях — до +32 градусов днем. На юге страны столбики термометров покажут до +34 градусов. Также и в восточных областях Украины, днем температура воздуха будет подниматься до +34 градусов. На западе страны днем следует ожидать до +26-28 градусов.

Также синоптики отмечают, что 8 августа в Закарпатской, Волынской, Одесской, Херсонской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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