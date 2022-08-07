Церковный праздник 7 августа: что запрещается делать в этот день

7 августа православные верующие празднуют Успение праведной Анны, матери Богородицы.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

В народе этот праздник называется Анна Летняя или Анна Холодница. Ранее крестьяне наблюдали за погодой и были уверены, что начиная с 7 августа дни становились холоднее.

Также 7 августа в Украине отмечается День Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

Что отмечают в мире 7 августа:

• День ветчины в Японии;

• Национальный день медовухи и день горчицы в США;

• День клоуна в США, Нидерландах, Италии и Норвегии;

• День, чтоб шевелить пальцами ног;

• Национальный день пива из кореньев с мороженым в США.

Приметы на 7 августа:

• Дождь в этот день — к снежной зиме;

• Теплая погода 7 августа — к бесснежной зиме;

• Холод с утра в этот день — к ранней и морозной зиме;

• Если муравьи в этот день начинали увеличивать муравейники — зима будет холодной.

Что нельзя делать 7 августа:

• Нельзя выходить на улицу в ночное время. Ранее считалось, что человек может стать жертвой нечистой силы;

• Нельзя ругаться и конфликтовать с кем-либо;

• Менять постельное белье на чистое. Предки верили, что если сменить постельное белье в этот день, человека будут мучить ночные кошмары;

• В этот день нельзя обижать лошадей. Нельзя употреблять лошадей в пищу, так как это может навлечь серьезные проблемы.

Именины 7 августа:

Александр, Аттал, Виттий, Николай, Епагаф, Макарий (Макар), Матур, Понтин, Сакт, Христофор, Анна, Евпраксия, Ираида, Олимпиада.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал читателей о том, какой будет погода в Украине 7 августа. Синоптики прогнозируют похолодание в западных области нашей страны. В некоторых областях ожидаются грозовые дожди и град.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что конкурс красоты "Мисс Вселенная" изменил правила участия. Теперь матери, беременные, замужние и разведенные женщины могут принимать участие в конкурсе Мисс Вселенная.

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