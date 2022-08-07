Церковный праздник 7 августа: что запрещается делать в этот день

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Анастасия
7 августа православные верующие празднуют Успение праведной Анны, матери Богородицы.
Церковный праздник. Фото: из открытых источников
В народе этот праздник называется Анна Летняя или Анна Холодница. Ранее крестьяне наблюдали за погодой и были уверены, что начиная с 7 августа дни становились холоднее.
Также 7 августа в Украине отмечается День Воздушных сил Вооружённых сил Украины.
Что отмечают в мире 7 августа:
• День ветчины в Японии;
• Национальный день медовухи и день горчицы в США;
• День клоуна в США, Нидерландах, Италии и Норвегии;
• День, чтоб шевелить пальцами ног;
• Национальный день пива из кореньев с мороженым в США.
Приметы на 7 августа:
• Дождь в этот день — к снежной зиме;
• Теплая погода 7 августа — к бесснежной зиме;
• Холод с утра в этот день — к ранней и морозной зиме;
• Если муравьи в этот день начинали увеличивать муравейники — зима будет холодной.
Что нельзя делать 7 августа:
• Нельзя выходить на улицу в ночное время. Ранее считалось, что человек может стать жертвой нечистой силы;
• Нельзя ругаться и конфликтовать с кем-либо;
• Менять постельное белье на чистое. Предки верили, что если сменить постельное белье в этот день, человека будут мучить ночные кошмары;
• В этот день нельзя обижать лошадей. Нельзя употреблять лошадей в пищу, так как это может навлечь серьезные проблемы.
Именины 7 августа:
Александр, Аттал, Виттий, Николай, Епагаф, Макарий (Макар), Матур, Понтин, Сакт, Христофор, Анна, Евпраксия, Ираида, Олимпиада.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал читателей о том, какой будет погода в Украине 7 августа. Синоптики прогнозируют похолодание в западных области нашей страны. В некоторых областях ожидаются грозовые дожди и град.
Также издание "Комментарии" сообщало о том, что конкурс красоты "Мисс Вселенная" изменил правила участия. Теперь матери, беременные, замужние и разведенные женщины могут принимать участие в конкурсе Мисс Вселенная.
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