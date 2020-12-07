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Дождь и солнце: синоптики сделали прогноз на 7 декабря

В Украине 7 декабря осадков не будет, только на западе ожидаются небольшие дожди

сегодня, 06:40
Автор:

Ольга Чародий

Несмотря на то, что прошла  неделя зимы,  существенных  осадков в Украине не намечается. Как сообщают в Укргидрометцентре,  только на  западе страны обещают небольшой дождь.

Дождь и солнце: синоптики сделали прогноз на 7 декабря

ФОТО: Из открытых источников

Температура  плюсовая, местами сухая теплая погода будет  держаться  до самой ночи. Ветер, по прогнозам синоптиков, будет юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. А в Карпатах местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Ранее Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

 

Напомним, "Комментарии" писали, что  синоптики рассказали о погодных условиях в первую зимнюю неделю на всей территории Украины.  Так, с понедельника по четверг по всей стране ожидается небольшой мороз до -7 градусов и осадки в виде снега повсеместно кроме южных и северных областей. Во второй половине недели случится потепление: третьего декабря, в четверг, температура будет колебаться в рамках от  -1 градуса мороза до +6 градусов тепла. Повсеместно, кроме западных областей, обещают снег с дождем.


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Источник: https://meteo.gov.ua/
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