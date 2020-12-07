Дождь и солнце: синоптики сделали прогноз на 7 декабря

Несмотря на то, что прошла неделя зимы, существенных осадков в Украине не намечается. Как сообщают в Укргидрометцентре, только на западе страны обещают небольшой дождь. ФОТО: Из открытых источников

Температура плюсовая, местами сухая теплая погода будет держаться до самой ночи. Ветер, по прогнозам синоптиков, будет юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. А в Карпатах местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Ранее Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

Напомним, "Комментарии" писали, что синоптики рассказали о погодных условиях в первую зимнюю неделю на всей территории Украины. Так, с понедельника по четверг по всей стране ожидается небольшой мороз до -7 градусов и осадки в виде снега повсеместно кроме южных и северных областей. Во второй половине недели случится потепление: третьего декабря, в четверг, температура будет колебаться в рамках от -1 градуса мороза до +6 градусов тепла. Повсеместно, кроме западных областей, обещают снег с дождем.

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