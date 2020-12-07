Дождь и солнце: синоптики сделали прогноз на 7 декабря

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Ольга Чародий
Несмотря на то, что прошла
неделя зимы, существенных осадков в Украине не намечается. Как сообщают
в Укргидрометцентре, только на западе страны обещают небольшой дождь. ФОТО: Из открытых источников
ФОТО: Из открытых источников
Температура плюсовая, местами сухая теплая погода будет держаться до самой ночи. Ветер, по прогнозам синоптиков, будет юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. А в Карпатах местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.
Ранее Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.
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