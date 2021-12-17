Дождь и мокрый снег: какой будет погода 17 декабря

В Украине сегодня 17 декабря ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью и днем ​​будет в пределах от 2 мороза до 3 тепла. В Карпатах снег, температура в сутки в пределах -3...-8 градусов мороза. Об этом сообщает Укргидрометцентр. В западных областях будет облачно. Возможен дождь и мокрый снег. Днем температура воздуха поднимется до +2…+5 градусов, а ночью столбик термометра покажет 0…+3 градуса.

Погода (фото из открытых источников)

В Центре и на Севере будет облачная погода с осадками, преимущественно будет идти мокрый снег. Столбики термометров днем ​​покажут 0…+3 градуса, а ночью минимальная температура воздуха будет 0 градусов. На Востоке днем ​​прогнозируют от -1 до +1 градусов. Ночью будет немного холоднее – до -1. Также ожидается дождь со снегом или мокрый снег. На Юге средняя суточная температура будет составлять +2…+4 градуса, ночью столбик термометра будет держаться на уровне 0…+2.

Напомним, непогода обрушилась на Балканский полуостров. Балканы страдают от плохих погодных условий. Сообщается, что пострадали такие страны, как Греция, Болгария, Албания и Сербия. Последнюю засыпало снегом. В столице страны дорожное движение практически остановлено. Наблюдаются проблемы с общественным транспортом. Международный аэропорт приостановил свою работу. Несколько деревьев рухнули на автомобили. В западных регионах многие дома оказались обесточены. В это же время Грецию заливают дожди. Из-за обильных осадков реки начали выходить из берегов.

Потоками воды были затоплены несколько небольших населённых пунктов. Разбушевавшаяся стихия также принесла с собой сильный ветер, который способен повалить деревья. На севере страны потоком воды смыла автомобиль с человеком внутри. 55 летняя женщина погибла.

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