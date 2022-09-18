Дождь будет переходить из региона в регион: прогноз на рабочую неделю

Ближайшие семь рабочих дней недели будут с осадками. Поэтому украинцам каждый день понадобятся зонтики, чтобы не замокнуть. Об этом предупреждают синоптики Укргидрометцентра.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Понедельник, 19 сентября

В этот день осадки ожидаются в западных регионах страны. Еще и столбик термометра снизится на 5 отметок, при этом в других украинских регионах будет теплее. Осенняя слякоть из западных областей придет на территории Черниговской и Сумской областей. На термометре днем будет плюсовать — +15 +20, в ночное время будет показывать — +7 +12.

Вторник, 20 сентября

На следующий день недели будет дождь по всем украинским регионам. Столбик термометра будет говорить о похолодании, потому что в дневное время будет показывать ночные градусы, как было примерно минувшей ночью. Дожди минуют только Донецкую, Луганскую и Запорожскую области.

Среда, 21 сентября

Осадки перекатываются в западные регионы Украины, но будут дожди также в Черниговской и Сумской областях.

Четверг, 22 сентября

Дожди будут бродить и надоедать жителям всех украинских регионов. Осенняя слякоть и осадки придут и в центральные регионы, сюда войдут столица страны и областные центры Черкассы и Кропивницкий.

Пятница, 23 сентября

Сентябрьские осадки будут обильно поливать все украинские регионы. В ночное время столбик термометра опустится до -+ 8 +10, в дневное время потеплеет до — +13 +18 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине выпал первый снег. В воскресенье, 18 сентября, в сети опубликовали фото первого снега на Украине – выпал на вершине горы в Карпатах.

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