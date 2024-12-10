Доверие к Трампу: социологи выяснили, в чем украинцы превзошли европейцев

Более 44% опрошенных социологами украинцев высказались о доверии к избранному президенту США Дональду Трампу, что существенно больше, чем во всех европейских странах. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу Центра "Новая Европа".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что 44,6% респондентов заявили о доверии к Дональду Трампу, что существенно больше, чем показатели даже наиболее благосклонной к Трампу Венгрии, где Трампу доверяют 37%.

Социологи обратили внимание, что в той же Франции Трампу доверяли 16%, в Великобритании – 30%.

Вероятно, за таким высоким уровнем поддержки стоит ожидание от новой администрации США более решительной политики в отношении Украины, или определенные надежды на обещания Трампа о "быстром восстановлении мира".

На высоком доверии Трампа могло сказаться и разочарование политикой действующего президента Джо Байдена, который вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем больше всего просел в рейтинге доверия украинцев.

Интересно, что в прошлом году Центр "Новая Европа" задавал вопрос о том, кому из двух американских лидеров украинцы симпатизируют больше. Тогда Байден был безоговорочным лидером симпатий с показателем 78,1%, а о приверженности к Трампу сказали лишь 10,1% респондентов.

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