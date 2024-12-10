Рейтинг недоверия к мировым лидерам среди украинцев: кто возглавил список

Российский диктатор Владимир Путин возглавляет рейтинг мировых лидеров по недоверию у украинцев. Также украинцы преимущественно не доверяют его приспешнику Александру Лукашенко и лидеру Китая Си Цзиньпину.

Рейтинг недоверия к мировым лидерам в Украине

Согласно результатам опроса, проведенного по заказу Центра "Новая Европа", в 2024 году рейтинг недоверия к Владимиру Путину составляет 95,9% среди украинцев. Этот показатель снизился на 1,5% по сравнению с результатом прошлого года. Тогда Путину не доверяли 97,4% украинцев.

Более 90% недоверия также получил белорусский диктатор Александр Лукашенко. Его рейтинг недоверия составляет 91,4%, что на 4,4% меньше, чем в опросе 2023 года. Тройку лидеров замыкает лидер Китая Си Цзиньпин – 84,6%. Его показатели практически не изменились с результатами в прошлом году.

Рейтинг недоверия к мировым лидерам:

— Владимир Путин – 95,9%

— Александр Лукашенко – 97,4%

— Си Цзиньпин – 84,6%

— Виктор Орбан – 79,5%

— Антониу Гутерреш – 59,4%

— Олаф Шольц – 56,8%

— Дональд Трамп – 47,2%

— Джо Байден – 40

Самый низкий рейтинг недоверия у украинцев к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру – 25,1%. Следом за ним следует премьер-министр Канады Джастин Трюдо – 25,3% и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен – 27,5%.

Ранее портал "Комментарии" публиковал рейтинг доверия к мировым лидерам. Только к одному иностранному политику доверие украинцев возросло за год.

Также "Комментарии" писали о том, кому из украинских политиков больше всего доверяют в Украине. Рейтинг возглавил президент Украины Владимир Зеленский, вслед за ним еще две политики с положительным балансом доверия над недоверием.