Доступный роуминг для украинцев за границей: что предлагают мобильные операторы

Многие переселенцы выехали за пределы Украины с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. По разным подсчетам, количество находящихся в Европе граждан составляет более трех миллионов человек. Мобильные операторы запустили новые акции с целью обеспечения граждан мобильной связью за пределами Украины.

Фото иллюстративное / Pixabay

В пресс-службе Vodafone Ukraine сообщают, что в настоящее время расширен список стран, где абоненты могут получить бесплатную услугу в роуминге "Доступный роуминг". Акция распространяется на 27 стран и доступна в Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Турции, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.

Абонентам предлагают подключить услугу "Доступный роуминг" на 30 дней, в пакет включено 400 МБ мобильного интернета и 60 минут для входящих/выходных звонков в Украину и на номера в стране пребывания.



"Также все абоненты Vodafone в этих 27 странах получат бесплатно ежедневно по 100 МБ интернета и безлимитный месседжинг в Skype, Viber, WhatsApp (тексты и изображения). В общем, это примерно до 3 ГБ мобильного интернета в месяц за границей", — говорится в сообщении.

Мобильный оператор Kyivstar начисляет клиентам бонусные средства для бесплатного общения в роуминге. Сообщается, что было предоставлено более 300 млн. гривен для двух миллионов пользователей. Временно упразднены роуминговые тарифы в девяти странах Европы: Польше, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдове, Германии, Италии, Литве и Чехии. То есть, клиенты могут пользоваться услугами оператора по условиям внутренних тарифов Киевстар. Акция действует для актуальных тарифных планов ТВОИ и последних тарифов ВСЕ ВМЕСТЕ, контрактных и бизнес-клиентов с большинством тарифов. Бизнес-клиенты могут получить расширенный объем услуг. Для смены тарифного плана следует установить приложение. Оператор lifecell предлагает в роуминге пользоваться мессенджером BiP и совершать вызовы на любые номера через мобильный интернет или Wi-Fi. "Тарификация исходящих звонков происходит согласно условиям тарифного плана, минуты используются из оплаченного пакета услуг, как вы звоните из Украины", — говорится в сообщении. Украина после войны может стать в разы сильнее: что для этого нужно сделать. Как сообщал портал,

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