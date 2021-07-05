Доступно каждому: журналисты показали, как легко можно подделать видео

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Станислав Молчанов
В прямом эфире
программы "Противостояние" журналисты "Першого Незалежного" продемонстрировали,
насколько легко можно смонтировать фейковое видео с голосами известных людей.
Журналистка София Пивняк сделала фейковое видео в прямом эфире. Фото: Перший Незалежний
Для чистоты
эксперимента все происходящее демонстрировалось на большом экране — чтобы все гости
студии могли проследить действия. Доказывая теорию, ведущая использовала
специальное приложение на своем смартфоне и ввела текст под одним из
предлагаемых видео с известными персонами.
Как результат —
необходимые слова по итогу "озвучил" российский политик Дмитрий Медведев, "пожелав"
одному из гостей студии всего доброго и хорошего настроения.
Чтобы
окончательно убедить украинцев в легкости создания подобных подделок,
журналисты также озвучили один из вопросов чужим голосом. Правда, имя "спикера"
они решили оставить в секрете.
Напомним,
президент Украины Владимир Зеленский наградил экспертов СБУ, выводы которых
легли в основу обвинения председателя политсовета партии "Оппозиционная
платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
В свою очередь
народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат
Кузьмин считает, что такие государственные награды можно расценивать в качестве
взятки за якобы заведомо неправдивые экспертные заключения.
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