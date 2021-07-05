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Доступно каждому: журналисты показали, как легко можно подделать видео

Для эксперимента ведущие использовали в качестве примера голос российского политика Дмитрия Медведева

сегодня, 13:56
Автор:

Станислав Молчанов








В прямом эфире программы "Противостояние" журналисты "Першого Незалежного" продемонстрировали, насколько легко можно смонтировать фейковое видео с голосами известных людей.

Доступно каждому: журналисты показали, как легко можно подделать видео

Журналистка София Пивняк сделала фейковое видео в прямом эфире. Фото: Перший Незалежний

"Речь идет сейчас о том, как можно сделать аудиозапись разговора, которого не было или видео, которое никто и никогда не снимал. Сейчас это может сделать даже школьник — для этого ничего не нужно, кроме смартфона и свободного доступа к интернету", — пояснила журналистка София Пивняк в прямом эфире.

Для чистоты эксперимента все происходящее демонстрировалось на большом экране — чтобы все гости студии могли проследить действия. Доказывая теорию, ведущая использовала специальное приложение на своем смартфоне и ввела текст под одним из предлагаемых видео с известными персонами.

Как результат — необходимые слова по итогу "озвучил" российский политик Дмитрий Медведев, "пожелав" одному из гостей студии всего доброго и хорошего настроения.

Чтобы окончательно убедить украинцев в легкости создания подобных подделок, журналисты также озвучили один из вопросов чужим голосом. Правда, имя "спикера" они решили оставить в секрете.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский наградил экспертов СБУ, выводы которых легли в основу обвинения председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин считает, что такие государственные награды можно расценивать в качестве взятки за якобы заведомо неправдивые экспертные заключения.


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