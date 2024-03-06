Дополнительный выбор для абонентов: Vodafone получит новый код

Vodafone получит новый код в 10 миллионов номеров. Так, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг поштовой связи, позволила компании пользоваться новым кодом сети 75. Это решение открывает двери новым возможностям для миллионов украинцев, предоставляя им еще больше вариантов при выборе личного мобильный номер.

Vodafone получит новый код на 10 миллионов номеров

Пресс-служба комиссии отметила, что Vodafone Украина получила право на использование кода сети "75" для сети мобильной связи, с абонентской емкостью до 10 млн номеров, что является значительным расширением для компании. Этот шаг позволит Vodafone предложить своим абонентам более широкий спектр номеров, подчеркивая их индивидуальность и персонализацию в повседневном общении.

По словам представителей компании, нововведение позволит абонентам выбирать номера, начинающиеся на "075", уже к концу этого года. Vodafone не впервые демонстрирует стремление удовлетворить запросы своих пользователей на индивидуальность: теперь, вместе с уже существующими номерными кодами 050, 066, 095, 099, дополнительный ресурс нумерации значительно расширит возможности выбора для абонентов.

Особым преимуществом станет сервис "Выбор номера" на сайте Vodafone, который позволит не только выбрать идеальный номер, но и зарезервировать его. Также эта функция дает шанс восстановить ранее деактивированный номер, являющийся дополнительным бонусом для тех, кто хочет вернуть свой любимый номер.

Ранее "Комментарии" писали, что правительство Венгрии, которое сейчас возглавляет премьер-министр Виктор Орбан, в партнерстве с частной радиостанцией Antenna Hungaria выкупило филиал британского концерна Vodafone. По данным СМИ, данная телекоммуникационная компания занимает второе место по доходам и востребованности на рынке, уступает она лишь двум конкурентам – Magyar Telekom и немецкой компании Deutsche Telekom. Известно, что национализация Vodafone обойдется венгерскому правительству в 1,7 миллиарда евро.