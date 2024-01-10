Домбровский: Майман может быть заказчиком убийства Героя Украины Даниила Ляшука "Моджахеда"

Михаил Майман, выдававший себя за военного, а ныне скрывающегося от украинского правосудия, может быть причастен к убийству военнослужащего, Героя Украины Даниила Ляшука на позывной "Моджахед". Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишут "Українські новини".

Михаил Майман. Фото из открытых источников

Издание ссылается на одесского блоггера Стаса Домбровского, который в своем Telegram-канале опубликовал аудио телефонный разговор якобы с участием Маймана. Как утверждает Домбровский, запись была сделана в день гибели "Моджахеда" – 1 апреля 2023 года. На записи мужчина с голосом, похожим на голос Маймана, говорит: "Представь, 200. Я "Носика" не могу найти, договориться, чтобы рассчитаться с ним за канал".

Он рассказывает, что дружит с командиром "Моджахеда" и тот намеренно отправил его на задачу, из которой тот не вернулся. На вопрос, в какую сумму это Майману обошлось, он ответил: "Нисколько. Ох**нни дружеские отношения". Он также обещает своему собеседнику при личной встрече рассказать детали и показать смс-сообщение, полученное от командира "Моджахеда".

На вопрос, зачем это было сделано, Майман ответил: "Минус п*дарас".

В 2022 году Майман распространял видео со своим якобы участием в битве за Киев и освобождением населенных пунктов вблизи Макарова, однако, по утверждениям его собратьев, Майман занимался мародерством и присвоением вещей своего подразделения, а не участием в боевых действиях.

7 сентября 2022 года он был задержан спецсилами Департамента стратегических расследований Нацполиции по подозрению в незаконном присвоении огнестрельного оружия. Статья предусматривает от 3 до 7 лет тюрьмы. Он внес залог и скрылся. 1 июня 2023 года Маймана объявили в международный розыск, поскольку он незаконно пересек границу с Румынией и бежал в Австрию.

Белорусский доброволец-мусульманин, бывший осужденный по делу батальона "Торнадо" Даниил Ляшук с позывным погиб в возрасте 27 лет под Бахмутом. Он был основателем и командиром боевой группы "Vendetta. Воевал под Киевом, Харьковской, Николаевской, проводил диверсионные работы на оккупированной территории Херсонской области.

7 апреля 2023 года указом Президента Украины Владимира Зеленского ему посмертно присвоено звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая звезда".