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Домбровский: Майман может быть заказчиком убийства Героя Украины Даниила Ляшука "Моджахеда"

Стас Домбровский опубликовал резонансное аудио телефонный разговор якобы с участием Маймана

сегодня, 15:58
Автор:
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Кравцев Сергей
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Михаил Майман, выдававший себя за военного, а ныне скрывающегося от украинского правосудия, может быть причастен к убийству военнослужащего, Героя Украины Даниила Ляшука на позывной "Моджахед". Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишут "Українські новини".

Домбровский: Майман может быть заказчиком убийства Героя Украины Даниила Ляшука "Моджахеда"

Михаил Майман. Фото из открытых источников

Издание ссылается на одесского блоггера Стаса Домбровского, который в своем Telegram-канале опубликовал аудио телефонный разговор якобы с участием Маймана. Как утверждает Домбровский, запись была сделана в день гибели "Моджахеда" – 1 апреля 2023 года. На записи мужчина с голосом, похожим на голос Маймана, говорит: "Представь, 200. Я "Носика" не могу найти, договориться, чтобы рассчитаться с ним за канал".

Он рассказывает, что дружит с командиром "Моджахеда" и тот намеренно отправил его на задачу, из которой тот не вернулся. На вопрос, в какую сумму это Майману обошлось, он ответил: "Нисколько. Ох**нни дружеские отношения". Он также обещает своему собеседнику при личной встрече рассказать детали и показать смс-сообщение, полученное от командира "Моджахеда".

На вопрос, зачем это было сделано, Майман ответил: "Минус п*дарас".

В 2022 году Майман распространял видео со своим якобы участием в битве за Киев и освобождением населенных пунктов вблизи Макарова, однако, по утверждениям его собратьев, Майман занимался мародерством и присвоением вещей своего подразделения, а не участием в боевых действиях.

7 сентября 2022 года он был задержан спецсилами Департамента стратегических расследований Нацполиции по подозрению в незаконном присвоении огнестрельного оружия. Статья предусматривает от 3 до 7 лет тюрьмы. Он внес залог и скрылся. 1 июня 2023 года Маймана объявили в международный розыск, поскольку он незаконно пересек границу с Румынией и бежал в Австрию.

Белорусский доброволец-мусульманин, бывший осужденный по делу батальона "Торнадо" Даниил Ляшук с позывным погиб в возрасте 27 лет под Бахмутом. Он был основателем и командиром боевой группы "Vendetta. Воевал под Киевом, Харьковской, Николаевской, проводил диверсионные работы на оккупированной территории Херсонской области.

7 апреля 2023 года указом Президента Украины Владимира Зеленского ему посмертно присвоено звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая звезда".



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Источник: https://ukranews.com/ua/news/977081-fejkovyj-veteran-utikach-majman-mozhe-buty-zamovnykom-vbyvstva-geroya-ukrayiny-danyla-lyashuka
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