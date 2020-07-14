Дом Руссова должен принадлежать всем одесситам – Труханов

Знаменитый Дом Руссова, памятник архитектуры, 3 июля был зарегистрирован за территориальной громадой Одессы. Несмотря на это, в нем велось незаконное строительство. Об этом во время рабочего выезда в Дом Руссова заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Недавно кто-то оформил в собственность часть этого памятника архитектуры. Причем сделано это в городе Рени, что сразу вызывает вопросы. Правоохранители должны дать оценку действиям регистраторов, которые проводили оформление. Тем временем сомнительные "собственники" каждую квартиру в 30 метров самовольно расширяли в 300 метров и начинали там строительство, хаотичную перепланировку", - заявил Труханов.

Он также сообщил о том, что эти незаконные действия уже остановлены. А в отношении должностных лиц, которые их допустили, будет проведено служебное расследование. В данный момент мэрия обращается в правоохранительные органы.

Мэр Одессы подчеркнул, что Дом Руссова - это историческое и культурное наследие всех одесситов.

"Уважаю частную собственность, но такие значимые памятники архитектуры, как Дом Руссова, должны принадлежать всем одесситам. Мы не позволим их незаконно приватизировать и портить. Борьба предстоит нелегкая, но мы обязательно сделаем это уникальное здание всеобщим достоянием", - резюмировал мэр Одессы.

Напомним, в Одессе появится новый туристический объект.

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