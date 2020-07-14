kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.07.2020

BTC/USD

9222.04

ETH/USD

240.34

LTC/USD

43.72

НБУ 14.07.2020

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

30.96

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Дом Руссова должен принадлежать всем одесситам – Труханов
commentss НОВОСТИ Все новости

Дом Руссова должен принадлежать всем одесситам – Труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что нельзя допустить приватизации памятника архитектуры Дома Руссова

сегодня, 17:57
Автор:

Комментарии
Дом Руссова должен принадлежать всем одесситам – Труханов

Знаменитый Дом Руссова, памятник архитектуры, 3 июля был зарегистрирован за территориальной громадой Одессы. Несмотря на это, в нем велось незаконное строительство. Об этом во время рабочего выезда в Дом Руссова заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Недавно кто-то оформил в собственность часть этого памятника архитектуры. Причем сделано это в городе Рени, что сразу вызывает вопросы. Правоохранители должны дать оценку действиям регистраторов, которые проводили оформление. Тем временем сомнительные "собственники" каждую квартиру в 30 метров самовольно расширяли в 300 метров и начинали там строительство, хаотичную перепланировку", - заявил Труханов.

Он также сообщил о том, что эти незаконные действия уже остановлены. А в отношении должностных лиц, которые их допустили, будет проведено служебное расследование. В данный момент мэрия обращается в правоохранительные органы.

Мэр Одессы подчеркнул, что Дом Руссова - это историческое и культурное наследие всех одесситов.

"Уважаю частную собственность, но такие значимые памятники архитектуры, как Дом Руссова, должны принадлежать всем одесситам. Мы не позволим их незаконно приватизировать и портить. Борьба предстоит нелегкая, но мы обязательно сделаем это уникальное здание всеобщим достоянием", - резюмировал мэр Одессы.

Напомним, в Одессе появится новый туристический объект.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!