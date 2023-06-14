Должны немедленно уйти из России: ЕС обратился с призывом к двум крупнейшим банкам

Европейский центральный банк призывает банки из Еврозоны прекратить все операции и как можно быстрее уйти из России. На фоне продолжающегося полномасштабного вторжения российских войск в Украину европейские банки не должны иметь свои представительства в стране-агрессоре и продолжать свою деятельность в РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Reuters.

Банки больше не предоставляют новые кредиты в России. Фото: из открытых источников

Издание приводит заявление, которое сделал глава наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа. Он назвал возмутительным то, что полномасштабная война в Украине продолжается уже больше года. Но за это время ряд европейских банков, среди которых австрийский Raiffeisen Bank и итальянский UniCredit продолжают зарабатывать в России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Он также отметил, что банки больше не предоставляют новые кредиты в России и что их трудно продать из-за давления со стороны Москвы, включая требование одобрения президента.

"Это процесс, который мы не только хвалим, но мы сильно давим на банки, потому что существует огромный репутационный риск из-за продолжения работы в России", – сказал он.

Raiffeisen и UniCredit, которые, как говорят, сокращают свой бизнес в России, играют немаловажную роль для российской экономики, борющейся с широкими санкциями Запада.

Стоит отметить, Raiffeisen уже заинтересовались фискальные органы США. Банк внесен список международных спонсоров войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — США могут ослабить санкции против РФ уже сейчас: в чем причина.

Также издание "Комментарии" сообщало – санкции работают и дают результат: еще одна страна отказалась покупать российскую военную технику.



