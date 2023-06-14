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Должны немедленно уйти из России: ЕС обратился с призывом к двум крупнейшим банкам

Несколько европейских банков, в том числе австрийский Raiffeisen Bank и итальянский UniCredit, продолжают зарабатывать деньги в России

сегодня, 11:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Европейский центральный банк призывает банки из Еврозоны прекратить все операции и как можно быстрее уйти из России. На фоне продолжающегося полномасштабного вторжения российских войск в Украину европейские банки не должны иметь свои представительства в стране-агрессоре и продолжать свою деятельность в РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Reuters.

Должны немедленно уйти из России: ЕС обратился с призывом к двум крупнейшим банкам

Банки больше не предоставляют новые кредиты в России. Фото: из открытых источников

Издание приводит заявление, которое сделал глава наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа. Он назвал возмутительным то, что полномасштабная война в Украине продолжается уже больше года. Но за это время ряд европейских банков, среди которых австрийский Raiffeisen Bank и итальянский UniCredit продолжают зарабатывать в России.


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Он также отметил, что банки больше не предоставляют новые кредиты в России и что их трудно продать из-за давления со стороны Москвы, включая требование одобрения президента. 

"Это процесс, который мы не только хвалим, но мы сильно давим на банки, потому что существует огромный репутационный риск из-за продолжения работы в России", – сказал он.

Raiffeisen и UniCredit, которые, как говорят, сокращают свой бизнес в России, играют немаловажную роль для российской экономики, борющейся с широкими санкциями Запада.

Стоит отметить, Raiffeisen уже заинтересовались фискальные органы США. Банк внесен список международных спонсоров войны.

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Также издание "Комментарии" сообщало – санкции работают и дают результат: еще одна страна отказалась покупать российскую военную технику.




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Источник: https://www.reuters.com/markets/europe/ecb-putting-pressure-remaining-euro-zone-banks-quit-russia-2023-06-13/
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