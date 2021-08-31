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"Долой Бенч!": под КГГА протестуют ради увольнения ректора Киевской академии искусств

Киевляне вышли на акцию с десятками плакатов с надписями: "Долой Бенч", "Бенч, знай, ложь не пройдет", "SOS Дети"

сегодня, 17:08
Автор:

Станислав Молчанов

Во вторник, 31 августа, в Киевской государственной администрацией собрались протестующие, которые требуют уволить ректора Муниципального учреждения высшего образования "Киевская академия искусств" Ольгу Бенч. Как сообщает издание "РеджиоНьюз", причина — якобы в наличии многочисленных нарушений.

"Долой Бенч!": под КГГА протестуют ради увольнения ректора Киевской академии искусств

Родители учеников КАИ требуют уволить ректора Ольгу Бенч. Фото: RegioNews

Участниками митинга стали родители учеников, которые получают в Академии образование. Как объясняют представители собрания, Бенч была назначена на должность в 2018 году, и после этого обучения в заведении вроде превратилось в просто невыносимое.

Киевляне вышли на акцию с десятками плакатов с надписями: "Долой Бенч", "Бенч, знай, ложь не пройдет", "SOS Дети" и другие. Также протестующие сообщили о своих требованиях: увольнение Бенч с должности ректора, инициирование комплексных проверок работы ректора и деятельности КАМ, возвращение в Академию земельных участков для строительства государственной общеобразовательной школы единым комплексом с академией.

”Долой Бенч!”: под КГГА протестуют ради увольнения ректора Киевской академии искусств - фото 2
”Долой Бенч!”: под КГГА протестуют ради увольнения ректора Киевской академии искусств - фото 3
”Долой Бенч!”: под КГГА протестуют ради увольнения ректора Киевской академии искусств - фото 4

К тому же, участники митинга хотят, чтобы был изменен статус МЗВО "КАМ" им. М. И. Чембержи с муниципального на государственный, что позволит вывести заведение из подчинения Департамента Культуры КГГА к Министерству образования и науки Украины с предоставлением статуса "национальный".

Отметим, что родителей учеников КАМ поддержал депутат Киевсовета от "Слуги народа", председатель Постоянной комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства Владислав Трубицын.

"Я убежден, что никто не имеет права пренебрегать интересами детей и уничтожать заведение! Вместе с коллегами мы обязательно разберемся в этой "темной" истории, а ученики будут получать знания качественно, без предвзятого отношения и негативной обстановки в Академии. Качественное образование — залог успешного будущего общества и развития Украины", — написал он на своей Facebook-странице.

Напомним, Ольгу Бенч был назначен ректором МЗВО "КАМ" в 2018 году. С тех пор родители учеников академии регулярно жалуются на деятельность Бенч во главе академии. Ее имя, в частности, появлялось в скандалах, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств, травлей и необоснованным вычетом учеников, а также вроде бы неправомерным отчуждением земельных участков КАМ и тому подобное.


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Источник: https://regionews.ua/ukr/news/kiev/1630402016-batki-uchniv-kiyivskoyi-akademiyi-mistetstv-vimagayut-pid-kmda-zvilniti-rektora-olgu-bench
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