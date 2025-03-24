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Долгожительница назвала три секрета долголетия: это важно учесть каждому

Аргентинка Мария Сегунда Перес советует сосредоточиться на улучшении собственной жизни, а не сравнивать себя с другими

сегодня, 10:15
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Кравцев Сергей

104-летняя женщина призналась, что ее долголетие зависит не только от генов, физических упражнений и диеты, но и от образа жизни. Об этом говорится в материале Daily Express.

Долгожительница назвала три секрета долголетия: это важно учесть каждому

Долголетие. Фото: из открытых источников

Мария Сегунда Перес отпраздновала свой день рождения в доме престарелых в Кордове, Аргентина.

На празднике присутствовали четыре поколения ее семьи, от детей до праправнуков. Мариса, одна из внучек Марии, рассказала, что ее бабушка всегда была самой позитивной в семье.

Ее главный совет относительно долголетия — "иметь хорошие мысли". Мариса также отметила, что ее бабушка всегда подчеркивает важность сосредоточиться на улучшении собственной жизни, а не сравнивать себя с другими.

Кроме того, она советует избегать противоречивых тем, таких как политика и религия, отдавая предпочтение более мирным разговорам.

Мариса говорит, что наряду с хорошим психическим благополучием ее бабушка постоянно придерживается сбалансированного питания, и ведет активный образ жизни. Она всегда двигается и занимается физическими упражнениями.

Хотя некоторые могут подумать, что ожидаемая продолжительность жизни зависит исключительно от генетики, медики говорят, что факторы образа жизни, такие как диета и физические упражнения, могут играть решающую роль. Нет диеты, которая бы гарантированно добавила лет в вашу жизнь, но некоторые продукты могут помочь укрепить ваше здоровье несколькими способами. Исследования показывают, что средиземноморская диета обычно связана с продлением жизни.

Диета состоит из ряда здоровых продуктов, таких как цельные зерна, фрукты, овощи, морепродукты, фасоль и орехи. Также в течение длительного времени изучали пользу ягод для здоровья, которая варьируется от снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, улучшения здоровья мозга и снижения уровня воспаления.

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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2030556/longevity-secret-woman-104-argentina-Maria-Segunda-Perez
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