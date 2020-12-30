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«Долго еще бояться?»: в Киеве на Контрактовой появилась огромная медицинская маска

Надписи на «маске» ярко иллюстрируют настроения украинцев во время локдауна

сегодня, 20:23
Автор:

Вечканова Елена

На Контрактовой площади в Киеве появилась инсталляция в виде защитной медицинской маски. О ковидном "искусстве" сообщает Telegram-канал "Экономика и коронавирус", ссылаясь на УНИАН.

«Долго еще бояться?»: в Киеве на Контрактовой появилась огромная медицинская маска

Маска "спрашивает" о самом актуальном для украинцев. Фото: УНИАН

Арт-объект носит название "Закрывайся маской, а не в себе". В основе проекта — необходимость обратить внимание на психологические проблемы украинцев, вызванные длительными карантинными ограничениями.

Пандемия коронавируса, значительно огранившая возможности человечества в 2020 году, стала частью всех сфер общества, в том числе и искусства. Теперь уже и привычная за последние месяцы медицинская маска превратилась в полноценный образ карантина.

На установленной в Киеве инсталляции имеются надписи, достаточно конкретно выражающие отношение украинского населения к ограничениям из-за распространения болезни. "Долго еще бояться?", "Заберите детей в школу!", "Неужели потеряю работу?", "Когда же увижу внуков?", "Как бы не заболеть" — эти и многие другие мысли большинство из нас слышали (а то и сами выражали) за последний год.

Своеобразный "памятник" коронавирусу является частью социальной кампании Международной организации по миграции. Разумеется, ограничения, которые являются частью объявленного локдауна в разных странах, значительно повлияли на психологическое состояние человечества в целом. Именно поэтому важно не только заботиться о физическом здоровье, но и заботиться о сохранении эмоционального равновесия. Призыв "не закрываться в себе", что присутствует в названии инсталляции, только подчеркивает это.

Ранее "Комментарии" сообщали, что пандемия коронавируса повлияла еще и на восприятие человеком течения времени.

Но не стоит расстраиваться, потому что есть и хорошие новости: врач дал положительный прогноз относительно коронавируса в Украине.


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Источник: https://t.me/covid19_economy
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