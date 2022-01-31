Dolce & Gabbana откажется от натурального меха

Представители всемирно-известного итальянского бренда Dolce & Gabbana приняли решение отказаться использовать натуральный мех при создании новых коллекций одежды. Об этом заявили представители дома моды в Италии, разместив свое обращение на страницах журнала Vogue Italia.

Бренд уже сделал официальное заявление (фото из открытых источников)

По словам директора по коммуникациям и маркетингу Dolce & Gabbana Феделе Усаи, которого цитирует это медиа, владельцы популярного бренда стремятся к такому близкому будущему, в котором использовать мех животных будет невозможно. Поэтому они ответственно заявляют, что уже сейчас представители модного дома планируют производить свою одежду и сопутствующие аксессуары из экомеха. На производстве будут сохранены рабочие места для сотрудников, ранее работавших над созданием меховых изделий.

Как убежден директор по коммуникациям и маркетингу Dolce & Gabbana, мировая индустрия моды пропагандирует важные и социально ответственные вещи, которые нужно распространять и поощрить. Поэтому наш бренд будет внедрять экологически чистые процессы в производство с использованием инновационных материалов в модных коллекциях. Также они ставят цель – сохранить рабочие места для работников и использовать в новом направлении их профессионализм.

Представители известного бренда не первые, решившие отказаться от того, чтобы использовать в одежде натуральный мех. Предварительно такие заявления приняли дома моды Versace, Prada, Giorgio Armani, бренды Ralph Lauren, Michael Kors и Burberry.

Напомним, что "Комментарии" о том, что дочь Моники Белуччи стала лицом нового аромата Dolce & Gabbana.

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