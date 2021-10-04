Документы Пандоры раскрывают финансовые аферы мировых лидеров и знаменитостей

В коллекции финансовых документов, обнародованной организацией ICIJ, раскрывается, как мировые знаменитости скрывали свои средства в офшорах, пишет ВВС.

Документы в картотеке - фото из сети

Журналисты сообщают, что более 300 лиц с мировым именем — от политиков до знаменитостей — фигурируют в документах оффшорных компаний. Из них около 30 — нынешние руководители различных уровней, около 300 — чиновники правительственных учреждений и организаций. В документах присутствуют граждане 90 стран: Великобритании, США, Азербайджана, Чехии, Монако, Гватемалы, России, Украины и других. Документы раскрывают, как они тайно покупали собственность и выводили средства через оффшорные компании.

Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, сэкономил более 300 тыс. фунтов стерлингов, покупая помещение для своего офиса. Семья Ильхама Алиева, президента Азербайджана, заключила незаконных сделок на более чем 400 млн фунтов стерлингов. Король Иордании приобрел недвижимости по всему миру более чем на 70 млн фунтов стерлингов. Замок за 12 млн долл. стал собственностью Андрея Бабиш, премьер-министра Чехии, который выступает против коррупции политиков и чиновников. Среди документов есть информация об оффшорных активы певицы Шакиры, модели Клаудии Шифер, есть индийский крикетист и итальянский мафиози. В расследовании раскрывается деятельность Baker McKenzie, известной американской юридической компании, которая, вероятно, приобщена к формированию мировой теневой экономики. Также описывается активность панамской Alcogal, которая создавала оффшорные "прокладки" для юридического гиганта Morgan Stanley.

Имена политиков и бизнесменов из Украины также фигурируют среди документов Pandora Papers. Сообщается, что Президент Украины Владимир Зеленский передал свою долю в секретной оффшорной компании непосредственно перед победой на выборах 2019 года. Также журналисты приводят данные о взаимодействии Baker McKenzie и Коломойского, обвиняемого в США в отмывании 5,5 млрд долл. Информация постепенно публикуется в материалах украинских журналистов из сообщества ICIJ.



Расследование Пандоры — это огромный массив документов оффшорных компаний, оказавшийся в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Почти 12 млн записей обрабатываются 600 журналистами из 150 мировых СМИ. В их распоряжении 6,4 млн pdf-файлов и напечатанных документов, 2,9 млн изображений, 1,2 млн электронных писем, 460 тыс. таблиц, а также аудио и видео записей, паспортов, выписок, декларации и тому подобное. Так как данных очень много, тратится определенное время на расшифровку и понимание того, что они означают. Имена политиков и бизнесменов из Украины также фигурируют среди документов Pandora Papers. Данные об их деятельности раскрываются в материалах украинских журналистов, принадлежащих к сообществу ICIJ.

Издание "Комментарии" информировало своих читателей о фильм-расследование агентства "Слідство.Інфо" , который вышел недавно.

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