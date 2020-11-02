"Документ, так документ": книгу «Дело Василия Стуса» выпустили с решением суда о ее запрете

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Кириєнко Анна
Издательство Vivat показало миру новый тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Теперь открывая книгу можно увидеть уникальную вещь — официальное решение о запрете книги от Дарницкого райсуда. Издатель Юлия Орлова опубликовала эту информацию у себя в фейсбуке и иронично прокомментировала: "Документ, так документ".
Фото: Facebook страница Yuliya Orlova
Уникальные книги скоро увидят своих владельцев. Текст в книге полностью оригинальный, он не менялся цензурой.
Сам Вахтанг Кипиани на своей странице в фейсбуке сообщает, что один экземпляр книги заказал и господин Медведчук. Книга вызвала резонанс. Кроме предварительных заказов к автору и издательству поступают десятки сообщений о новых заказах.
Напомним, что Дарницкий районный суд приказал внести ряд поправок в книгу и запретил распространение тиражирования книги без разрешения Медведчука. Политик заявил, что книга унижает его честь и достоинство. Это не остановило автора книги и издательство, к тому же сейчас они ждут апелляции суда.
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