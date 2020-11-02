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"Документ, так документ": книгу «Дело Василия Стуса» выпустили с решением суда о ее запрете

Теперь в скандальной книге «Дело Василия Стуса» будет форзац с решением Дарницкого райсуда

сегодня, 17:05
Автор:

Кириєнко Анна

Издательство Vivat показало миру новый тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Теперь открывая книгу можно увидеть уникальную вещь — официальное решение о запрете книги от Дарницкого райсуда. Издатель Юлия Орлова опубликовала эту информацию у себя в фейсбуке и иронично прокомментировала: "Документ, так документ".

"Документ, так документ": книгу «Дело Василия Стуса» выпустили с решением суда о ее запрете

Фото: Facebook страница Yuliya Orlova

Уникальные книги скоро увидят своих владельцев. Текст в книге полностью оригинальный, он не менялся цензурой.

Сам Вахтанг Кипиани на своей странице в фейсбуке сообщает, что один экземпляр книги заказал и господин Медведчук. Книга вызвала резонанс. Кроме предварительных заказов к автору и издательству поступают десятки сообщений о новых заказах.

Напомним, что Дарницкий районный суд приказал внести ряд поправок в книгу и запретил распространение тиражирования книги без разрешения Медведчука. Политик заявил, что книга унижает его честь и достоинство. Это не остановило автора книги и издательство, к тому же сейчас они ждут апелляции суда.

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Источник: https://www.facebook.com/yuliya.argument/posts/1687417431440457
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