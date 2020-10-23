Моего отца убила советская система, а не Медведчук, - Дмитрий Стус

Генеральный директор Национального музея Тараса Шевченка Дмитрий Стус в эфире "4 канала" заявил, что в смерти его отца Василия Стуса виновна советская судебная система, а не работа адвоката Виктора Медведчука.

Дмитрий Стус. Фото: "Радио Свобода"

"Если вы настаиваете на прямом ответе, — Медведчук не Господь Бог, он не мог убить Василия Стуса, тем более, находясь на расстоянии. Давайте начнем с советских процессов. Почему никто не вспоминает? Фактически, что такое советская судебная система в части именно политической составляющей, и за что Стус фактически был арестован в 80-м году, накануне Олимпиад", — сказал Дмитрий Стус.

Сын писателя отметил, что Василий Стус заявлял о готовности вступить в Украинскую Хельсинскую группу, члены которой были арестованы. Но нельзя сказать, что люди, которые приглашали его в эту группу, хотели подставить писателя. Дмитрий Стус напомнил, что присоединиться к составу Группы отца призывала Оксана Яковлевна Мешко, и ее также обвиняли в том, что она подставила Стуса.

"Насколько это корректно? Но накануне Олимпиады этой Группы не должно было быть. Решение принимать могло политбюро ЦК КПУ, но, я думаю, в этом случае решение согласовывалось с Москвой", — отметил Стус.

Дмитрий Стус также напомнил, что обвинения его отцу объявлял прокурор Ржанов, а приговор выносил судья. Сын писателя говорит, что для него не понятно, как через 30 лет после процесса можно обсуждать работу адвоката, который фактически был статистом в этом деле.

Кроме того, по мнению Стуса-младшего, реакция Виктора Медведчука на выход книги Вахтанга Кипиани, которая влияет на репутацию политика, вполне адекватна.

"Но достоинство, как и свобода слова, существует для всех, оно не должно работать выборочно. Я вас как журналиста спрашиваю, если бы вам сказали, что вы причастны к убийству бездоказательно, вас бы это оскорбило, правда? Это точно отразилось бы на вашей репутации. Там еще есть термин, выражение, я посмотрел, "шестерка Путина". Как человек, который играет важную роль в законодательной жизни страны, должен на это реагировать? Реакция адекватная", — подытожил Дмитрий Стус.





Напомним, Дарницкий суд Киева принял решение о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани про Василия Стуса через ложную информацию про Виктора Медведчука.

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