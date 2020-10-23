Моего отца убила советская система, а не Медведчук, - Дмитрий Стус

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Станислав Молчанов
Генеральный директор Национального музея Тараса Шевченка Дмитрий Стус в эфире "4 канала" заявил, что в смерти его отца Василия Стуса виновна советская судебная система, а не работа адвоката Виктора Медведчука.
Дмитрий Стус. Фото: "Радио Свобода"
Сын писателя отметил, что Василий Стус заявлял о готовности вступить в Украинскую Хельсинскую группу, члены которой были арестованы. Но нельзя сказать, что люди, которые приглашали его в эту группу, хотели подставить писателя. Дмитрий Стус напомнил, что присоединиться к составу Группы отца призывала Оксана Яковлевна Мешко, и ее также обвиняли в том, что она подставила Стуса.
Дмитрий Стус также напомнил, что обвинения его отцу объявлял прокурор Ржанов, а приговор выносил судья. Сын писателя говорит, что для него не понятно, как через 30 лет после процесса можно обсуждать работу адвоката, который фактически был статистом в этом деле.
Кроме того, по мнению Стуса-младшего, реакция Виктора Медведчука на выход книги Вахтанга Кипиани, которая влияет на репутацию политика, вполне адекватна.
Напомним, Дарницкий суд Киева принял решение о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани про Василия Стуса через ложную информацию про Виктора Медведчука.
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