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"Доказательства неоспоримы": защита требует пожизненного заключения для подозреваемого по делу Фарион

Дело Фарион: защита требует переквалификации обвинения в пожизненное лишение свободы

сегодня, 16:30
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Черновалова Кристина

В новом развитии дела об убийстве Ирины Фарион, защита потерпевших настаивает на строгом наказании для подозреваемого Вячеслава Зинченко. Адвокат Наталья Романик объявила на пресс-конференции во Львове, что существуют все основания для переквалификации обвинения по умышленному убийству на то, что предусматривает пожизненное заключение.

"Доказательства неоспоримы": защита требует пожизненного заключения для подозреваемого по делу Фарион

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В настоящее время Зинченко обвиняется по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины, которая касается умышленного убийства. Однако, по словам Романика, доказательная база и обстоятельства дела позволяют выступать за применение более жесткой санкции — пожизненного лишения свободы по части второй этой же статьи.

"По состоянию на сегодняшний день его (Вячеслава Зинченко) подозревают в совершении умышленного убийства, то есть по части первой ст.115. Я считаю, что есть все основания для переквалификации на часть вторую этой же статьи, которая предусматривает санкцию "пожизненное лишение свободы", — отметила адвокат

По ее словам, события, повлекшие трагедию, и характер совершенного преступления требуют от суда соответствующего решения.

"Доказательства говорят, что подозрение о совершении этого преступления именно этим лицом — подозреваемым — абсолютно обосновано", — отметила защитница.

Ранее "Комментарии" писали, что адвокат Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве известного языковеда Ирины Фарион, Игорь Сулима, сделал резонансное заявление на пресс-конференции в Киеве. Он утверждает, что следователи намеренно игнорируют возможность того, что настоящий преступник все еще находится на свободе. Об этом сообщает "Апостроф".



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Источник: https://zahid.espreso.tv/novyny-lviv-vbivstvo-farion-zakhist-poterpilikh-vimagatime-dovichnogo-uvyaznennya-dlya-zinchenka
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