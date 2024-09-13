"Доказательства неоспоримы": защита требует пожизненного заключения для подозреваемого по делу Фарион

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Черновалова Кристина
В новом развитии дела об убийстве Ирины Фарион, защита потерпевших настаивает на строгом наказании для подозреваемого Вячеслава Зинченко. Адвокат Наталья Романик объявила на пресс-конференции во Львове, что существуют все основания для переквалификации обвинения по умышленному убийству на то, что предусматривает пожизненное заключение.
Смерть Фарион: защита борется за пожизненный приговор для Зинченко
В настоящее время Зинченко обвиняется по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины, которая касается умышленного убийства. Однако, по словам Романика, доказательная база и обстоятельства дела позволяют выступать за применение более жесткой санкции — пожизненного лишения свободы по части второй этой же статьи.
По ее словам, события, повлекшие трагедию, и характер совершенного преступления требуют от суда соответствующего решения.
Ранее "Комментарии" писали, что адвокат Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве известного языковеда Ирины Фарион, Игорь Сулима, сделал резонансное заявление на пресс-конференции в Киеве. Он утверждает, что следователи намеренно игнорируют возможность того, что настоящий преступник все еще находится на свободе. Об этом сообщает "Апостроф".
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