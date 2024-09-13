"Доказательства неоспоримы": защита требует пожизненного заключения для подозреваемого по делу Фарион

В новом развитии дела об убийстве Ирины Фарион, защита потерпевших настаивает на строгом наказании для подозреваемого Вячеслава Зинченко. Адвокат Наталья Романик объявила на пресс-конференции во Львове, что существуют все основания для переквалификации обвинения по умышленному убийству на то, что предусматривает пожизненное заключение.

Смерть Фарион: защита борется за пожизненный приговор для Зинченко

В настоящее время Зинченко обвиняется по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины, которая касается умышленного убийства. Однако, по словам Романика, доказательная база и обстоятельства дела позволяют выступать за применение более жесткой санкции — пожизненного лишения свободы по части второй этой же статьи.

"По состоянию на сегодняшний день его (Вячеслава Зинченко) подозревают в совершении умышленного убийства, то есть по части первой ст.115. Я считаю, что есть все основания для переквалификации на часть вторую этой же статьи, которая предусматривает санкцию "пожизненное лишение свободы", — отметила адвокат

По ее словам, события, повлекшие трагедию, и характер совершенного преступления требуют от суда соответствующего решения.

"Доказательства говорят, что подозрение о совершении этого преступления именно этим лицом — подозреваемым — абсолютно обосновано", — отметила защитница.

Ранее "Комментарии" писали, что адвокат Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве известного языковеда Ирины Фарион, Игорь Сулима, сделал резонансное заявление на пресс-конференции в Киеве. Он утверждает, что следователи намеренно игнорируют возможность того, что настоящий преступник все еще находится на свободе. Об этом сообщает "Апостроф".

