Дочь Суркиса впервые показала лицо 3-месячного сына

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Кравцев Сергей
Младшая дочь бизнесмена и владельца столичного футбольного клуба "Динамо" Игоря Суркиса, Яна впервые показала личико своего сына от футболиста Кристиана Биловара. Соответствующее фотоснимок девушка выложила в соцсеть.
Яна Суркис. Фото: из открытых источников
17 марта малышу исполнилось 3 месяца, и молодые родители решили, что можно уже прекратить скрывать его от массы.
23-летняя Яна запостила фото Александра в сторону рядом с праздничным тортиком и шариками.
Следует напомнить, кроме Яны у Игоря Суркиса есть еще и старшая дочь Марина от первого брака.
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Президент ФК "Динамо" назвал Мирчу Луческу большим тренером, многого достигшим и в украинском, и в европейском футболе.
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