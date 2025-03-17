Дочь Суркиса впервые показала лицо 3-месячного сына

Младшая дочь бизнесмена и владельца столичного футбольного клуба "Динамо" Игоря Суркиса, Яна впервые показала личико своего сына от футболиста Кристиана Биловара. Соответствующее фотоснимок девушка выложила в соцсеть.

Яна Суркис. Фото: из открытых источников

17 марта малышу исполнилось 3 месяца, и молодые родители решили, что можно уже прекратить скрывать его от массы.

23-летняя Яна запостила фото Александра в сторону рядом с праздничным тортиком и шариками.

Следует напомнить, кроме Яны у Игоря Суркиса есть еще и старшая дочь Марина от первого брака.

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Президент ФК "Динамо" назвал Мирчу Луческу большим тренером, многого достигшим и в украинском, и в европейском футболе.

"Не скрою, его решение об отставке с должности главного тренера стало для нас неожиданностью. Луческу всегда пользовался уважением и доверием нашего клуба, я искренне благодарен Мистеру за его работу в киевском "Динамо". На том пути, который мы прошли вместе, были и победы, и достижения Луческу оставался с клубом в это тяжелое военное время. Однако "Динамо" двигается дальше. В ближайшее время мы сообщим, кто возглавит тренерский штаб нашей команды. Задача, которую я ставлю перед коллективом, не меняется – мы обязаны выиграть чемпионат", – сказал Игорь Суркис.

Также издание "Комментарии" сообщало – вывезли более 17 млн долларов : журналисты узнали, как семья Суркисов уехала из Украины в начале войны.



