Дочь Кернеса: почему живет в Лондоне и какие отношения у нее были с отцом

После смерти Геннадия Кернеса общественность узнала, что у него было не только два сына и один пасынок, но еще и 11-летняя дочь София. Тайну раскрыл друг покойного мэра. А до этого о ней знали только несколько человек. Об этом сообщает ТСН.

Геннадий Кернес. Фото: УНИАН

Мама Софии является совладелицей элитных магазинов детской одежды в Киеве и Харькове. На данный момент девочка живет вместе с мамой в Лондоне. Кернес сам хотел, чтобы его дочь жила в Британии, поэтому она там и осталась.

Известно, что сыновья Кернеса тоже с ней знакомы и даже поддерживают отношения. Друг мэра Павел Фукс рассказал, что дочь с папой похожи, как две капли воды. Кернес же не хотел, чтобы девочка видела его в плохом и больном состоянии, поэтому последний раз они виделись еще весной.

Мама Ольга Муравицкая живет и в Англии, и в Украине. А с Геннадием они познакомились в Харькове. Сейчас у женщины есть муж, она родила от него ребенка.

Бабушка и дедушка Софии поделились, что Ольга с девочкой не смогли присутствовать на похороне в Харькове, потому что Британию закрыли на карантин.

"Знал ли я о дочери Кернеса? Ну конечно. Ей 11 лет. Зовут Соня. Она живет со своей мамой в Лондоне. Сыновья Кернеса поддерживают с ней взаимоотношения. Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она его видела больным. Она на него очень похожа — просто копия! И внешне, и по характеру", — заявил Фукс.

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