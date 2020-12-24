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Главная Новости Общество события Дочь Кернеса: почему живет в Лондоне и какие отношения у нее были с отцом
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Дочь Кернеса: почему живет в Лондоне и какие отношения у нее были с отцом

Последний раз папа виделся с девочкой весной, но они часто говорили по телефону

сегодня, 21:59
Автор:

Любовь Блажко

После смерти Геннадия Кернеса общественность узнала, что у него было не только два сына и один пасынок, но еще и 11-летняя дочь София. Тайну раскрыл друг покойного мэра. А до этого о ней знали только несколько человек. Об этом сообщает ТСН. 

Дочь Кернеса: почему живет в Лондоне и какие отношения у нее были с отцом

Геннадий Кернес. Фото: УНИАН

Мама Софии является совладелицей элитных магазинов детской одежды в Киеве и Харькове. На данный момент девочка живет вместе с мамой в Лондоне. Кернес сам хотел, чтобы его дочь жила в Британии, поэтому она там и осталась. 

Известно, что сыновья Кернеса тоже с ней знакомы и даже поддерживают отношения. Друг мэра Павел Фукс рассказал, что дочь с папой похожи, как две капли воды. Кернес же не хотел, чтобы девочка видела его в плохом и больном состоянии, поэтому последний раз они виделись еще весной. 

Мама Ольга Муравицкая живет и в Англии, и в Украине. А с Геннадием они познакомились в Харькове. Сейчас у женщины есть муж, она родила от него ребенка. 

Бабушка и дедушка Софии поделились, что Ольга с девочкой не смогли присутствовать на похороне в Харькове, потому что Британию закрыли на карантин. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, друг Кернеса — о дочери политика, которую никто не знал. Соратник бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса Павел Фукс впервые рассказал о дочери политика. Слова Фукса приводит издание "Страна". 
"Знал ли я о дочери Кернеса? Ну конечно. Ей 11 лет. Зовут Соня. Она живет со своей мамой в Лондоне. Сыновья Кернеса поддерживают с ней взаимоотношения. Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она его видела больным. Она на него очень похожа — просто копия! И внешне, и по характеру", — заявил Фукс. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/doch-kernesa-kak-okazalas-v-londone-i-kakie-otnosheniya-imela-s-otcom-1695034.html
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Обусуждения

Буковед

сегодня, 22:27

грамотеи "присутствовать на похороне"

Юрий

сегодня, 22:10

Просто копия... Сочувствую девочке, наверное красота неописуемая.

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