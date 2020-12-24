Дочь Кернеса: почему живет в Лондоне и какие отношения у нее были с отцом

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Любовь Блажко
После смерти Геннадия Кернеса общественность узнала, что у него было не только два сына и один пасынок, но еще и 11-летняя дочь София. Тайну раскрыл друг покойного мэра. А до этого о ней знали только несколько человек. Об этом сообщает ТСН.
Геннадий Кернес. Фото: УНИАН
Мама Софии является совладелицей элитных магазинов детской одежды в Киеве и Харькове. На данный момент девочка живет вместе с мамой в Лондоне. Кернес сам хотел, чтобы его дочь жила в Британии, поэтому она там и осталась.
Известно, что сыновья Кернеса тоже с ней знакомы и даже поддерживают отношения. Друг мэра Павел Фукс рассказал, что дочь с папой похожи, как две капли воды. Кернес же не хотел, чтобы девочка видела его в плохом и больном состоянии, поэтому последний раз они виделись еще весной.
Мама Ольга Муравицкая живет и в Англии, и в Украине. А с Геннадием они познакомились в Харькове. Сейчас у женщины есть муж, она родила от него ребенка.
Бабушка и дедушка Софии поделились, что Ольга с девочкой не смогли присутствовать на похороне в Харькове, потому что Британию закрыли на карантин.
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Буковед
сегодня, 22:27
грамотеи "присутствовать на похороне"
Юрий
сегодня, 22:10
Просто копия... Сочувствую девочке, наверное красота неописуемая.