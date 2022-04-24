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Добрые истории: школьник, спасший кота, закрыв его своим телом, уехал из Мариуполя (ФОТО)

Фотограф Андрей Дубчак показал счастливого мальчика, выжившего в аду Мариуполя

сегодня, 17:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Мальчик, спасая кота, закрыл его своим телом, спасся из ада в Мариуполе. Вместе с ним спаслись его родные, в том числе отец, закрывший сына и кота. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение на странице Верховной Рады Украины в соцсети.

Добрые истории: школьник, спасший кота, закрыв его своим телом, уехал из Мариуполя (ФОТО)

Ваня из Мариуполя (фото Андрей Дубчак)

Удивительная история о человечности и доброте наших людей. Фотографию, где юноша улыбается и держит на руках кота, показал фотограф Андрей Дубчак.

И снова о человечности украинцев, о том, как мы умеем спасать Жизнь, иногда пренебрегая собственной. Ваня из Мариуполя. Он спасал этого кота, закрыв его собственным телом во время артобстрела. Его отец спасал собственным телом и Ваню, и кота под ним. Выжили. Уехали. Странная история. Семье повезло. Выжили и вышли",- говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Зеленского прокомментировали ситуацию в Мариуполе. По словам пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского — Сергея Никифорова — территория завода "Азовсталь" в Мариуполе находится под контролем украинских военных. Остальные города контролируют российские оккупационные войска. Количество остающихся на территории "Азовстали" гражданских, по словам представителя президента, нужно уточнять и проверять. Кроме того, Никифоров прокомментировал заявления российского руководства об отказе от штурма металлургического завода в Мариуполе. Количество остающихся на территории "Азовстали" гражданских, по словам представителя президента, нужно уточнять и проверять.Однако бомбежки завода не прекращаются и будут продолжаться.


 
 




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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=362260915939964&set=a.290275169805206
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