Do you speak English: Украина на 44 месте среди стран-знатоков английского

По данным исследования компании EF EPI Украина занимает 44 место по уровню знания ее населением английского языка. Всего стран — 100.

Фото: 24 канал

В тестировании принимали участие 2,2 млн взрослых украинцев.

Согласно исследованию, количество мужчин и женщин, которые знают английский, в Украине почти одинакова и составляет соответственно 63,13% и 63%.

В этом году граждане показали средний уровень знания населением английского. В прошлом году Украина находилась на 49 строчке, что свидетельствовало о низком уровне владения языком.

Из постсоветских стран выше результаты выявили в России и Белоруссии, несколько ниже — в Грузии. Самый высокий уровень знания английского в Нидерландах.

Сама же компания EF EPI заявляет, что мировой уровень владения английским языком остается стабильным. На этот раз показатели 26 стран значительно улучшились и только в 7 странах — несколько снизились.

Лучше владеют языком люди в возрасте 26-30 лет. Наблюдается тенденция сокращения гендерного разрыва. Если раньше женщины обладали более высоким уровнем знаний английского, то сейчас этот показатель почти равен.

Организация EF EPI занимается преподаванием английского языка и ежегодным исследованием уровня знания английского языка по всему миру.

Также сайт "Комментарии" напоминает, Мировое исследования ценностей показало, что около 14% украинцев — необразованные.





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