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До конца года Москва надеется на новый прорыв в отношениях с Пекином: о чем идет речь

Новый маршрут через Монголию может обеспечить поставки до 50 млрд кубометров газа ежегодно

22 октября 2026, 11:15
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Кравцев Сергей

Россия и Китай могут до конца года заключить коммерческое соглашение о поставках газа по будущему трубопроводу "Сила Байкала", ранее известному как "Сила Сибири – 2". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака.

До конца года Москва надеется на новый прорыв в отношениях с Пекином: о чем идет речь

Газпром. Фото: из открытых источников

По словам российского чиновника, компании двух стран должны провести коммерческие переговоры и согласовать необходимые условия. Москва рассчитывает, что договоренности удастся достичь до конца года, однако окончательное соглашение пока не подписано.

Проект обсуждается уже несколько лет и имеет стратегическое значение для России, которая стремится расширить экспорт газа в Китай на фоне перестройки энергетических связей с зарубежными рынками. Новый газопровод планируют проложить через Монголию, связав месторождения Западной Сибири с китайскими потребителями.

Предполагаемая пропускная способность маршрута – до 50 млрд кубометров газа в год. Это более 10% нынешнего спроса Китая на газ. После выхода проекта на полную мощность совокупные поставки российского природного газа в КНР, по прогнозам, могут превысить 100 млрд кубометров ежегодно.

Впрочем, масштабные планы пока упираются в экономику проекта. Среди главных спорных вопросов – цена российского газа и гибкость объемов поставок. Пекин заинтересован в выгодных условиях и возможности адаптировать закупки к собственным потребностям, тогда как Москве необходимо обеспечить стабильный сбыт топлива.

Сейчас Россия уже поставляет газ в Китай по действующему трубопроводу "Сила Сибири". В 2025 году объем поставок составил почти 40 млрд кубометров. Кроме того, на начало 2027 года запланирован запуск дальневосточного маршрута, который должен обеспечить ежегодные поставки до 12 млрд кубометров.

Если новое соглашение будет достигнуто, Москва получит возможность значительно увеличить экспорт на китайский рынок. Однако главный вопрос остается открытым: удастся ли сторонам согласовать коммерческие условия, которые годами мешали перейти от масштабных заявлений к реализации проекта.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-21/russia-says-it-may-agree-on-key-gas-link-with-china-this-year
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