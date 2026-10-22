До кінця року Москва сподівається на новий прорив у відносинах з Пекіном: про що йдеться

Росія і Китай можуть до кінця року укласти комерційну угоду про постачання газу по майбутньому трубопроводу "Сила Байкалу", раніше відомому як "Сила Сибіру — 2". Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву віце-прем'єра РФ Олександра Новака.

Газпром. Фото: з відкритих джерел

За словами російського чиновника, компанії двох країн мають провести комерційні переговори та погодити необхідні умови. Москва розраховує, що домовленості вдасться досягти до кінця року, проте остаточної угоди поки не підписано.

Проект обговорюється вже кілька років і має стратегічне значення для Росії, яка прагне розширити експорт газу до Китаю на тлі розбудови енергетичних зв'язків із зарубіжними ринками. Новий газопровід планують прокласти через Монголію, зв'язавши родовища Західного Сибіру із китайськими споживачами.

Передбачувана пропускна спроможність маршруту – до 50 млрд. кубометрів газу на рік. Це понад 10% нинішнього попиту Китаю на газ. Після виходу проекту на повну потужність сукупні постачання російського газу до КНР, за прогнозами, можуть перевищити 100 млрд кубометрів щорічно.

Втім, масштабні плани поки що впираються в економіку проекту. Серед головних спірних питань – ціна російського газу та гнучкість обсягів постачання. Пекін зацікавлений у вигідних умовах та можливості адаптувати закупівлі до власних потреб, тоді як Москві необхідно забезпечити стабільний збут палива.

Зараз Росія вже постачає газ до Китаю діючим трубопроводом "Сила Сибіру". У 2025 році обсяг постачання становив майже 40 млрд кубометрів. Крім того, на початок 2027 року заплановано запуск далекосхідного маршруту, який має забезпечити щорічне постачання до 12 млрд кубометрів.

Якщо нової угоди буде досягнуто, Москва отримає можливість значно збільшити експорт на китайський ринок. Однак головне питання залишається відкритим: чи вдасться сторонам узгодити комерційні умови, які заважали роками перейти від масштабних заяв до реалізації проекту.

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