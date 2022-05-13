До 4500 гривен: кто может получить помощь от Красного Креста

Кабинет Министров с участием Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общества Красного Креста запустили новую программу выплат для вынужденных переселенцев. Ее смогут получить самые уязвимые категории населения.

Кто может получить помощь от Красного Креста (фото из открытых источников)

Известно, что на помощь могут рассчитывать люди из числа внутренне перемещенных лиц, зарегистрировавшихся в столице после 24 февраля 2022 года. Им полагаются сертификаты на покупки продуктов в сети супермаркетов "Сильпо".

Получить ваучеры (которыми можно рассчитаться в сети супермаркетов по всей территории Украины), могут внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в г. Киеве (первый этап программы), а именно:

- лица с инвалидностью I группы;

- семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

- семьи, имеющие трое и более детей в возрасте до 16 лет;

- семьи, имеющие на содержании и воспитании ребенка сироту в возрасте до 16 лет;

Люди с инвалидностью (инвалид І группы) получат 3 сертификата по 500 грн (1500 грн), семьи указаны из перечня категорий получателей получают 9 сертификатов по 500 грн (4500 грн).

Глава Киевской городской организации Общества Красного Креста Украины Татьяна Гоенко дала разъяснение по алгоритму действия ваучера на 500 гривен.

"Если товаров в чеке будет, например, 510 гривен, то человека попросят доплатить 10 гривен, а если на 480, то 20 гривен сдачи не дадут", — Татьяна Гоенко.

Киевская городская организация Красного Креста организовала выдачу помощи на правом берегу столицы (лица, зарегистрированные в Шевченковском, Печерском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, Соломенском и Святошинском районах) могут получить сертификаты каждую среду и пятницу по адресу: ул. Владимирская, 51 Б (Vcentri Hub) рядом метро "Театральная".

На левом берегу — каждый вторник по адресу: ул. Миропольская, 19, рядом метро "Черниговская".

Время выдачи: с 10:00 до 16:00 в порядке живой очереди.

Телефон информационного центра — 0 800 332 656.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что предприниматели получат 6,5 тысяч гривен за трудоустроенных переселенцев.

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