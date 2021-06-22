До +36: украинцев ждет несносная жара - в страну зашел антициклон

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Елизавета Черных
На территории Украины до конца недели будет настоящая жара, которая обусловлена антициклоном. Об этом рассказали в Укргидрометцентре, пишет "УНИАН".
Погода в Украине - фото из открытых источников
Отмечается, что в южных регионах страны и Карпатах вероятные кратковременные дожди с грозами, на оставшейся территории Украины осадков не предвидится.
Согласно данным синоптиков, температура на этой неделе будет высокой. Днем столбики термометров во многих регионах будут подниматься до +31..+36 градусов.
Напомним, что в этом году лето выдалось жарким. Солнце печет немилосердно, июньская температура зашкаливает 30 и даже больше градусов тепла. Каждый из нас ищет спасение от надоедливого солнца — прохладное место. А еще при такой погоде очень хочется пить. Чтобы не обезводить свой организм и не иметь дальнейших проблем со здоровьем. Что пить, в каком количестве, какие напитки тонизируют организм и являются самыми полезными в жару. Свои рекомендации относительно напитков дают медики.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что украинский аграрный сектор значительными темпами адаптируется к новым условиям работы из-за глобального изменения климата. Об этом в ходе форума "Украина 30. Экология" рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко
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