«ДНР» и «ЛНР» договорились о создании аналога Евросоюза, – нардеп

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Кравцев Сергей
Нардеп Алексей Гончаренко потроллил главарей псевдореспублик "ЛДНР", высмеяв новость о создании "ДНР" и "ЛНР" единого экономического пространства. Предполагается, что будут сняты ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между "республиками". Об этом информирует издание "Комментарии".
Денис Пушилин - фото из открытых источников
Алексей Гончаренко отметил, ничего не скажешь, исторический момент. "Квазиформирования" достигли договоренности создать практически аналог Евросоюза, только с разрухой, войной и террористами. Так называемые "ДНР" и "ЛНР" договорились о создании единого экономического пространства.
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