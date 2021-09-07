«ДНР» и «ЛНР» договорились о создании аналога Евросоюза, – нардеп

Нардеп Алексей Гончаренко потроллил главарей псевдореспублик "ЛДНР", высмеяв новость о создании "ДНР" и "ЛНР" единого экономического пространства. Предполагается, что будут сняты ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между "республиками". Об этом информирует издание "Комментарии".

Денис Пушилин - фото из открытых источников

Алексей Гончаренко отметил, ничего не скажешь, исторический момент. "Квазиформирования" достигли договоренности создать практически аналог Евросоюза, только с разрухой, войной и террористами. Так называемые "ДНР" и "ЛНР" договорились о создании единого экономического пространства.

"В "Л/ДНР" утверждают, что это единое экономическое пространство позволит снять ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов. Напомню всем любителям "русского мира", что до 2014 года никто не ограничивал перемещение граждан между Донецкой и Луганской областями, продукты также перевозили без особых проблем, люди получали зарплаты, работали международные банки, не было санкций. Но тут пришла Россия и решила спасти жителей Донбасса от хорошей жизни", – написал народный избранник.

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