Для украинцев открыты уже 25 стран для путешествий: обновленный список

Уже 25 стран открыто для украинцев. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

К предыдущему списку стран добавились Ливан и Багамские острова. По словам Кулебы, главным критерием для возможности путешествовать - это ситуация внутри страны.

Также изменился рейтинг стран, куда украинцы хотят выехать больше всего. На первом месте по количеству просмотров на сайте МИДа - Венгрия, на втором месте расположилась Россия, далее идут - Польша и Германия.

Ранее "Комментарии" писали, как путешествия влияют на личность. Специалисты выяснили, что постоянные путешествия положительно влияют на человека и способны превратить его из интроверта (человека, погруженного в свой внутренний мир - ред. авт.) в экстраверта, который максимально взаимодействует с окружающим миром. Люди, которые посещают общественные места, а не сидят в четырех стенках, более открытие, общительные и дружелюбные.

"Конечно, интроверт не превратится в экстраверта после одного похода в людное место. Однако со временем регулярные встречи с друзьями могут сделать его более общительным", - считают эксперты.



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