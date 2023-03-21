Для получения украинского гражданства теперь нужно будет сдать три экзамена

Верховная Рада поддержала в целом введение как условия принятия к гражданству Украины сдачу трех экзаменов. Как передает издание "Комментарии", ссылаясь на народного депутата Ярослава Железняка, за принятие решения проголосовал 281 парламентарий.

Паспорт Украины. Фото из открытых источников

Так, согласно законопроекту №76, экзамен нужно будет сдать по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.

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"Парламент поддержал в целом введение как условия принятия в гражданство сдачи экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком", — заявил Ярослав Железняк.

23 мая 2022 года в Украине была зарегистрирована петиция о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины. Она набрала необходимые 25 тыс. голосов для рассмотрения. А 8 июля того же года президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию и передал ее в Кабмин, поручив рассмотреть возможность введения изменений.

12 июля правительство сообщило, что подготовит законопроекты о введении комплексного экзамена для приобретения гражданства Украины. И уже 28 июля он внес его на рассмотрение Верховной Рады. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после принятия этого закона для получения украинского гражданства необходимо будет сдать комплексный экзамен по знанию основ Конституции Украины, истории Украины и украинского языка.

Стоит отметить, во вторник, 21 марта, Верховная Рада устроила очередной ударный день, приняв массу законов, а также назначив трех новых министров. Эксперты специально для издания "Комментарии" оценили кадровые перестановки в Кабмине.



