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Для получения украинского гражданства теперь нужно будет сдать три экзамена

Без знания государственного языка теперь невозможно будет получить гражданство Украины

сегодня, 16:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Верховная Рада поддержала в целом введение как условия принятия к гражданству Украины сдачу трех экзаменов. Как передает издание "Комментарии", ссылаясь на народного депутата Ярослава Железняка, за принятие решения проголосовал 281 парламентарий.

Для получения украинского гражданства теперь нужно будет сдать три экзамена

Паспорт Украины. Фото из открытых источников

Так, согласно законопроекту №76, экзамен нужно будет сдать по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.


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"Парламент поддержал в целом введение как условия принятия в гражданство сдачи экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком", — заявил Ярослав Железняк.

23 мая 2022 года в Украине была зарегистрирована петиция о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины. Она набрала необходимые 25 тыс. голосов для рассмотрения. А 8 июля того же года президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию и передал ее в Кабмин, поручив рассмотреть возможность введения изменений.

12 июля правительство сообщило, что подготовит законопроекты о введении комплексного экзамена для приобретения гражданства Украины. И уже 28 июля он внес его на рассмотрение Верховной Рады. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после принятия этого закона для получения украинского гражданства необходимо будет сдать комплексный экзамен по знанию основ Конституции Украины, истории Украины и украинского языка. 

Стоит отметить, во вторник, 21 марта, Верховная Рада устроила очередной ударный день, приняв массу законов, а также назначив трех новых министров. Эксперты специально для издания "Комментарии" оценили кадровые перестановки в Кабмине.




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Источник: https://www.unian.net/society/v-mvd-rasskazali-kogda-v-ukraine-mogut-razreshit-dvoynoe-grazhdanstvo-novosti-ukrainy-11574316.html
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Обсуждения

антиБандерЛох

сегодня, 17:40

бу-га-га, какой нормальный захочет получить клеймо недонацика? Только имбецилы и йододифецитные.


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