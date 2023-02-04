Для полного реформирования строительной отрасли необходимы законодательные изменения – глава ГИАГ Кривонос

Недостаточно создать новый орган, а на уровне законодательства оставить те же правила, отметил в интервью "Prof Build" глава ГИАГ, кандидат на должность директора НАБУ Семен Кривонос.



Кривонос Семен о реформировании строительной отрасли

"Чтобы коррупция была уничтожена на всех уровнях, не было препятствий для правильного строительства и усилились контроль и противодействие незаконным объектам, должны произойти прогрессивные законодательные изменения. Особенно это актуально сейчас, когда предстоит большое восстановление нашего государства", — сказал он.

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Кривонос пояснил, что одним из необходимых для реформы документов является законопроект №5655, который минимизирует роль чиновников органов государственного архитектурно-строительного контроля, цифровизируя их функции.

"Органы местного самоуправления наделяются широкими полномочиями по противодействию самовольному строительству. Они будут обязаны осуществлять постоянный мониторинг застройки и отчитываться о его результатах, иметь право беспрепятственного доступа на территорию объекта строительства, содержащего признаки самочинного, проводить проверки, выдавать предписания, останавливать строительство, требовать устранения нарушений, и главное – без лишней волокиты принимать решение о демонтаже соответствующего объекта строительства", — рассказал Кривонос.

Больше не будет возможности закрывать глаза на незаконную застройку и формально информировать общественность об отсутствии полномочий борьбы с нарушениями. Закон наделяет органы местного самоуправления соответствующей обязанностью и необходимыми рычагами влияния, добавил он.

По его словам, ГИАГ тесно сотрудничает с профильным Министерством по внедрению изменений, необходимых не только для реформы отрасли, но и для восстановления экономики. Так, Правительство приняло разработанное инспекцией постановление №722, которое упростило ряд разрешительно-регистрационных процедур для стимулирования строительства.

"Сегодня, когда ВСУ стоят на защите нашей территориальной целостности и безопасности, мы все должны объединить усилия по восстановлению и поддержке экономики. Создать благоприятные условия для развития отрасли, привлечения инвестиций, экономического роста", – подчеркнул Кривонос.