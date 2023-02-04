Для полного реформирования строительной отрасли необходимы законодательные изменения – глава ГИАГ Кривонос

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Виталий Войчук
Недостаточно
создать новый орган, а на уровне законодательства оставить те же правила,
отметил в интервью
"Prof Build" глава ГИАГ, кандидат на должность директора НАБУ Семен
Кривонос.
Кривонос Семен о реформировании строительной отрасли
"Чтобы коррупция
была уничтожена на всех уровнях, не было препятствий для правильного
строительства и усилились контроль и противодействие незаконным объектам,
должны произойти прогрессивные законодательные изменения. Особенно это
актуально сейчас, когда предстоит большое восстановление нашего государства", —
сказал он.
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Кривонос пояснил,
что одним из необходимых для реформы документов является законопроект №5655,
который минимизирует роль чиновников органов государственного
архитектурно-строительного контроля, цифровизируя их функции.
"Органы местного
самоуправления наделяются широкими полномочиями по противодействию самовольному
строительству. Они будут обязаны осуществлять постоянный мониторинг застройки и
отчитываться о его результатах, иметь право беспрепятственного доступа на
территорию объекта строительства, содержащего признаки самочинного, проводить
проверки, выдавать предписания, останавливать строительство, требовать
устранения нарушений, и главное – без лишней волокиты принимать решение о
демонтаже соответствующего объекта строительства", — рассказал Кривонос.
Больше не будет
возможности закрывать глаза на незаконную застройку и формально информировать
общественность об отсутствии полномочий борьбы с нарушениями. Закон наделяет
органы местного самоуправления соответствующей обязанностью и необходимыми
рычагами влияния, добавил он.
По его словам, ГИАГ
тесно сотрудничает с профильным Министерством по внедрению изменений,
необходимых не только для реформы отрасли, но и для восстановления экономики.
Так, Правительство приняло разработанное инспекцией постановление №722, которое
упростило ряд разрешительно-регистрационных процедур для стимулирования
строительства.
"Сегодня, когда ВСУ
стоят на защите нашей территориальной целостности и безопасности, мы все должны
объединить усилия по восстановлению и поддержке экономики. Создать
благоприятные условия для развития отрасли, привлечения инвестиций,
экономического роста", – подчеркнул Кривонос.
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