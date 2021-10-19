Для пассажиров могут ввести новые штрафы: сколько будут платить нарушители

Новые штрафы в сумме 17 000 гривен могут ввести за нарушение правил проезда между регионами на любом виде общественного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина.



Украинцев могут штрафовать за нарушение правил проезда, фото из открытых источников

Введение штрафов обсуждают в Министерстве инфраструктуры. Известно, что за проезд без сертификата о вакцинации или справки об отрицательном результате ПЦР-теста будут штрафовать не только водителей или машинистов, проводников на железнодорожном транспорте. Штрафовать хотят перевозчиков и пассажиров.

Напомним, что речь идет о новых правилах перевозки людей между областями Украины, которые вступают в силу с 21 октября. Перевозчики же требуют наказывать пассажиров, а не их работников. Вопрос будет обсуждаться в Министерстве, где и вынесут окончательное решение.



Также сообщается, что в Украине за соблюдением карантина будут следить 900 мобильных бригад, которые будут состоять из полицейских и работников Госпродпотребслужбы. Мобильные бригады смогут составлять админпротоколы на тех, кто нарушает нормы карантина.

По состоянию на 19 октября зафиксировано 15 579 новых случаев заболевания COVID-19, среди них — заразились 1309 детей и 282 медики.

Как сообщал портал "Комментарии", новые правила для областей, находящихся в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах карантина, заработают с середины месяца, с 21 октября. Речь идет о перевозке автомобильным транспортом и железнодорожным пассажиров между областями. Новым правилам отнесли наличие документов о вакцинации. Сертификаты должны иметь работники экипажа, то есть проводники, машинисты, водители и кондукторы автобусов.

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