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Для медучреждений установят требования к минимальному количеству родов: что это значит

В Украине к роддомам установят новые требования и увеличат им финансирование

сегодня, 08:17
Автор:

Козлова Альбіна
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Для медучреждений установят требования к минимальному количеству родов: что это значит

В Украине растет уровень смертности среди рожениц, фото из открытых источников

В 2022 году будет обновлена работа роддомов в Украине. В частности, к ним установят требования к количеству родов, которые должны принять в течение года. Минимальное количество – 150 родов за 365 дней. Об этом сообщил глава депутатской Комиссии по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Такие требования установлены из-за того, что роддом или перинатальный центр должен не только принимать рожениц, но и лечить младенцев, родившихся с осложнениями. Поэтому к медучреждениям Национальная служба здоровья также устанавливает требование по количеству спасенных жизней малышей – не менее 30%.

По словам нардепа Радуцкого, роддом должен оказывать высокоспециализированную помощь, иметь современное оборудование и эффективно функционировать. Поэтому медучреждениям предстоит объединение в специализированные центры для матерей и детей.

С 2022 года будет расширена программа ранней диагностики редких заболеваний у новорожденных. Детей будут проверять на 21 передаваемое по наследству заболевание. Пока для медучреждений закупают оборудование и реагенты. В следующем году будет открыт реестр орфанных пациентов. Кроме того, НСЗУ увеличит финансирование пакетов медицинской помощи, а именно: ведение беременности и медицинская помощь в сложных неонатальных случаях.

Также депутат рассказал, какая ситуация с уровнем рождаемости. По статистическим данным, ежегодно уменьшается количество родов на 10-30 тыс. В последнее время вырос уровень смертности женщин во время беременности, родов и в послеродовой период с 14,95 (на 100 тыс населения в 2019 г.) до 21,51 в 2020 г. В течение года умерло 1469 младенцев. Лидер по уровню смертности младенцев — Днепропетровская область (112).

Как сообщал портал "Комментарии", президент ответил на петиции по отмене карантина и вакцинации от COVID-19.


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Источник: https://телеграм.онлайн/#/im?p=g597936883
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