Дизайнер с кошкой: определен портрет украинского фрилансера

Для половины фрилансеров проектная работа — основной источник дохода, говорится в исследовании крупнейшего сервиса удаленной работы Freelancehunt. Аналитики ресурса опросили более 4000 исполнителей, определив портрет украинского фрилансера.

Как выглядит фрилансер в Украине, фото организаторов опроса

Специалистов-мужчин на фрилансе занято больше, чем женщин: 61% и 39% соответственно. В списке наиболее популярных имен Александр, Дмитрий, Сергей и Андрей. Среди девушек чаще всего встречаются Анна, Юлия и Екатерина, но больше остальных — Анастасия.

Что касается разделения по специальностям, то женщины охотней осваивают дизайн, копирайтинг и переводы, а мужчины — программирование, также дизайн и аудио/видеонаправление.

Больше всего зарегистрировано исполнителей в возрасте от 25 до 34 лет, таких 37%. Вдвое меньше трудятся на фрилансе после 35 лет, и лишь каждый шестой пользователь более молодого возраста — от 18 лет до 21 года. Обратная тенденция наблюдается у разработчиков: более 30% всех программистов младше 24 лет. Это объясняется привлекательностью IT-сферы для молодежи.

Большинство фрилансеров — опытные специалисты, 41% пользователей работают на удаленке более 5 лет. Еще в 2017 году исполнителей с таким опытом было почти вдвое меньше — 22%. Оставаясь с тех пор в рядах фрилансеров, они увеличили свой опыт. Новичками сегодня себя называют только 6%. Высшее образование у 49% "свободных художников", и, что радует, 94% опрошенных владеют английским языком: 57% на уровне Elementary и 34% — Intermediate.

Больше половины (53%) специалистов называют фриланс основным источником дохода, у каждого третьего исполнителя есть собственный стартап, а каждый четвертый подумывает попробовать себя в новой специальности. Фриланс считается наименее пострадавшим от карантина направлением, и 84% респондентов это подтверждают.

Подавляющее большинство отметило, что не пострадало на фоне объявления локдаунов. Кроме того, наблюдая за развитием рынка и ростом количества исполнителей, фрилансеры выступают за создание собственного профессионального праздника. "За" высказались 86%.

Работают представители дистанционных профессий преимущественно дома (85%). На этот показатель карантинные ограничения также практически не повлияли. 36% фрилансеров проживают в собственной квартире, каждый четвертый — в съемном жилье, а каждый пятый — под одной крышей с родителями.

За домашними животными ухаживают 60% пользователей. Самый популярный питомец — кошка (47%), выгуливать собак готовы лишь 13% фрилансеров.

Обручальные кольца носят 39% пользователей, почти такой же процент опрошенных находится в статусе родителей. В отношениях состоит каждый четвёртый, а оставшиеся 34% пока еще не встретили пару.

Если обобщить данные и определить средний портрет фрилансера, то им окажется 29-летний Александр, который уже 6 лет занимается дизайном. Саша проживает в собственной квартире города-миллионника. Он женат, но пока только планирует стать отцом.

Напомним, согласно данным Freelancehunt, ежегодный прирост рынка фриланса в Украине составляет в среднем 35%. В прошлом году было зарегистрировано более 200 тысяч проектов на общую сумму 385 млн гривен. В августе количество зарегистрированных пользователей

превысило отметку в миллион.

Опрос проводился среди пользователей сервиса Freelancehunt.com с 7 по 29 сентября 2021 года. Всего в опросе приняли участие 4127

зарегистрированных специалистов.

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