logo
Русский Українська

BTC/USD

60821.59

ETH/USD

4006.88

LTC/USD

192.66

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Дизайнер с кошкой: определен портрет украинского фрилансера
commentss НОВОСТИ Все новости

Дизайнер с кошкой: определен портрет украинского фрилансера

В опросе взяли участие зарегистрированные фрилансеры

сегодня, 08:50
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Для половины фрилансеров проектная работа — основной источник дохода, говорится в исследовании крупнейшего сервиса удаленной работы Freelancehunt. Аналитики ресурса опросили более 4000 исполнителей, определив портрет украинского фрилансера.

Дизайнер с кошкой: определен портрет украинского фрилансера

Как выглядит фрилансер в Украине, фото организаторов опроса

Специалистов-мужчин на фрилансе занято больше, чем женщин: 61% и 39% соответственно. В списке наиболее популярных имен Александр, Дмитрий, Сергей и Андрей. Среди девушек чаще всего встречаются Анна, Юлия и Екатерина, но больше остальных — Анастасия.

Что касается разделения по специальностям, то женщины охотней осваивают дизайн, копирайтинг и переводы, а мужчины — программирование, также дизайн и аудио/видеонаправление.

Больше всего зарегистрировано исполнителей в возрасте от 25 до 34 лет, таких 37%. Вдвое меньше трудятся на фрилансе после 35 лет, и лишь каждый шестой пользователь более молодого возраста — от 18 лет до 21 года. Обратная тенденция наблюдается у разработчиков: более 30% всех программистов младше 24 лет. Это объясняется привлекательностью IT-сферы для молодежи.

Большинство фрилансеров — опытные специалисты, 41% пользователей работают на удаленке более 5 лет. Еще в 2017 году исполнителей с таким опытом было почти вдвое меньше — 22%. Оставаясь с тех пор в рядах фрилансеров, они увеличили свой опыт. Новичками сегодня себя называют только 6%. Высшее образование у 49% "свободных художников", и, что радует, 94% опрошенных владеют английским языком: 57% на уровне Elementary и 34% — Intermediate.

Больше половины (53%) специалистов называют фриланс основным источником дохода, у каждого третьего исполнителя есть собственный стартап, а каждый четвертый подумывает попробовать себя в новой специальности. Фриланс считается наименее пострадавшим от карантина направлением, и 84% респондентов это подтверждают.

Подавляющее большинство отметило, что не пострадало на фоне объявления локдаунов. Кроме того, наблюдая за развитием рынка и ростом количества исполнителей, фрилансеры выступают за создание собственного профессионального праздника. "За" высказались 86%.

Работают представители дистанционных профессий преимущественно дома (85%). На этот показатель карантинные ограничения также практически не повлияли. 36% фрилансеров проживают в собственной квартире, каждый четвертый — в съемном жилье, а каждый пятый — под одной крышей с родителями.

За домашними животными ухаживают 60% пользователей. Самый популярный питомец — кошка (47%), выгуливать собак готовы лишь 13% фрилансеров.

Обручальные кольца носят 39% пользователей, почти такой же процент опрошенных находится в статусе родителей. В отношениях состоит каждый четвёртый, а оставшиеся 34% пока еще не встретили пару.

Если обобщить данные и определить средний портрет фрилансера, то им окажется 29-летний Александр, который уже 6 лет занимается дизайном. Саша проживает в собственной квартире города-миллионника. Он женат, но пока только планирует стать отцом.

Напомним, согласно данным Freelancehunt, ежегодный прирост рынка фриланса в Украине составляет в среднем 35%. В прошлом году было зарегистрировано более 200 тысяч проектов на общую сумму 385 млн гривен. В августе количество зарегистрированных пользователей
превысило отметку в миллион.

Опрос проводился среди пользователей сервиса Freelancehunt.com с 7 по 29 сентября 2021 года. Всего в опросе приняли участие 4127
зарегистрированных специалистов.

Дизайнер с кошкой: определен портрет украинского фрилансера - фото 2
Дизайнер с кошкой: определен портрет украинского фрилансера - фото 3


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!