Дія перестала работать: почему произошел масштабный сбой

Голосование за представителя Украины на "Евровидении-2025" стартовало, но цифровая платформа "Дія" не выдержала нагрузки. Уже через несколько минут после открытия голосования пользователи начали жаловаться на технические проблемы – приложение зависало, а иногда совсем не загружалось.

Несмотря на сложности с онлайн-голосованием, зрителям оставили альтернативный вариант – отдать свой голос за исполнителя через СМС. Для этого необходимо отправить сообщение на номер 7576, указав код участника (от 1 до 10 в соответствии с порядковым номером в финале). Голосовать могут все желающие от 14 лет.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинцы могут скоро разводиться онлайн благодаря новой функции в приложении "Дія". После успеха онлайн-женитьбы, Минцифры готовит еще один важный шаг в направлении цифровизации семейных услуг. Разработчики работают над механизмом, который позволит расторгнуть брак без посещения госучреждений. Как именно это будет работать и когда можно ожидать запуска этой функции — читайте в нашей новости.

Кроме того, у Украины появилась новая возможность сообщать о проблемах с мобильной связью и интернетом. Теперь пользователи могут оставлять обращение через приложение "Дія", чтобы операторы оперативнее устраняли перебои. Информацию будет получать Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи, которая вместе с провайдерами будет работать над улучшением качества сети.



