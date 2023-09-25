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Директор WDG Promet объяснил, куда исчезли миллионы евро Минобороны на боеприпасы

Минобороны Украины осуществили аванс для WDG Promet на сумму 3,2 млн. евро для закупки боеприпасов, однако средства исчезли со счета компании.

сегодня, 17:03
Автор:
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Slava Kot
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Директор WDG Promet d.o.o. Матиас Зубак в официальном заявлении, которое попало в редакцию портала "Комментарии", рассказал о ситуации со схемой, в которую попала его компания. Она должна была закупить для Украины боеприпасы и получила от Минобороны более 3,2 млн евро.

Директор WDG Promet объяснил, куда исчезли миллионы евро Минобороны на боеприпасы

Боеприпасы для Украины. Фото из открытых источников


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По словам Зубака, WDG Promet избрали чешское финансовое учреждение "Деловой кредитный союз" для проведения соглашения по поставке для Министерства обороны Украины боеприпасов и другого вооружения. Однако оказалось, что WDG Promet стала "заложником мошеннических интриг".

Сотрудники "Делового кредитного союза" собирали информацию от WDG Promet и таким образом получили доступ к конфиденциальным данным компании. Матиас Зубак сообщает, что представитель Business Credit Union Камиль Бахбух таким образом завладел средствами компании WDG Promet.

"Кредитный союз в лице своего "кассира" Камиля Бахбуха незаконно завладела нашими средствами в размере 2,2 млн евро и 30 млн чешских крон, которые были сняты неизвестным лицом с наших счетов наличными с помощью использования поддельных платежных поручений," — заявил Зубак и добавил, что кроме этого "Бахбух через компанию Somecs Institut обманул WDG Promet еще на 1,938 млн евро".

Матиас Зубак объясняет, что его компания не могла предоставить документы для снятия и перевода средств на сумму 5,372 млн евро, ведь директор WDG Promet, подпись которого присутствовавший на документах находился в другой стране. По словам Зубака, эта сумма соответствует авансовым платежам за военные материалы от Минобороны Украины и компании Sevotech.

"Таким образом, мошенники фактически похитили деньги из государственного бюджета Украины, что является преступлением против всего населения Украины в столь сложный для нее период борьбы с российской агрессией", — указывает Матиас Зубак.

Директор WDG Promet подчеркнул, что к делу привлечены чешские правоохранительные органы и государственные правительственные институты европейских стран, работающих над схемой вывода средств.

"Сегодня WDG Promet d.o.o. несет значительный финансовый и репутационный ущерб, поскольку кража денежных средств с нашего счета привела к задержке выполнения контрактов с нашей стороны и в соответствии с применением штрафных санкций. Однако, я хотел бы подчеркнуть, что наша компания всегда выполняла свои контрактные обязательства, несмотря на все трудности и форс-мажорные обстоятельства. Могу заверить, что Министерство обороны Украины получит боеприпасы, заказанные нами и нашими партнерами из компании Sevotech a.s. Для нас — это вопрос сохранения репутации и чести", — подытожил Матиас Зубак.



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