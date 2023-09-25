Директор WDG Promet объяснил, куда исчезли миллионы евро Минобороны на боеприпасы

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Slava Kot
Директор WDG Promet d.o.o. Матиас Зубак в официальном заявлении, которое попало в редакцию портала "Комментарии", рассказал о ситуации со схемой, в которую попала его компания. Она должна была закупить для Украины боеприпасы и получила от Минобороны более 3,2 млн евро.
Боеприпасы для Украины. Фото из открытых источников
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По словам Зубака, WDG Promet избрали чешское финансовое учреждение "Деловой кредитный союз" для проведения соглашения по поставке для Министерства обороны Украины боеприпасов и другого вооружения. Однако оказалось, что WDG Promet стала "заложником мошеннических интриг".
Сотрудники "Делового кредитного союза" собирали информацию от WDG Promet и таким образом получили доступ к конфиденциальным данным компании. Матиас Зубак сообщает, что представитель Business Credit Union Камиль Бахбух таким образом завладел средствами компании WDG Promet.
Матиас Зубак объясняет, что его компания не могла предоставить документы для снятия и перевода средств на сумму 5,372 млн евро, ведь директор WDG Promet, подпись которого присутствовавший на документах находился в другой стране. По словам Зубака, эта сумма соответствует авансовым платежам за военные материалы от Минобороны Украины и компании Sevotech.
Директор WDG Promet подчеркнул, что к делу привлечены чешские правоохранительные органы и государственные правительственные институты европейских стран, работающих над схемой вывода средств.
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