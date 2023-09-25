Директор WDG Promet объяснил, куда исчезли миллионы евро Минобороны на боеприпасы

Директор WDG Promet d.o.o. Матиас Зубак в официальном заявлении, которое попало в редакцию портала "Комментарии", рассказал о ситуации со схемой, в которую попала его компания. Она должна была закупить для Украины боеприпасы и получила от Минобороны более 3,2 млн евро.



Боеприпасы для Украины. Фото из открытых источников

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По словам Зубака, WDG Promet избрали чешское финансовое учреждение "Деловой кредитный союз" для проведения соглашения по поставке для Министерства обороны Украины боеприпасов и другого вооружения. Однако оказалось, что WDG Promet стала "заложником мошеннических интриг".

Сотрудники "Делового кредитного союза" собирали информацию от WDG Promet и таким образом получили доступ к конфиденциальным данным компании. Матиас Зубак сообщает, что представитель Business Credit Union Камиль Бахбух таким образом завладел средствами компании WDG Promet.

"Кредитный союз в лице своего "кассира" Камиля Бахбуха незаконно завладела нашими средствами в размере 2,2 млн евро и 30 млн чешских крон, которые были сняты неизвестным лицом с наших счетов наличными с помощью использования поддельных платежных поручений," — заявил Зубак и добавил, что кроме этого "Бахбух через компанию Somecs Institut обманул WDG Promet еще на 1,938 млн евро".

Матиас Зубак объясняет, что его компания не могла предоставить документы для снятия и перевода средств на сумму 5,372 млн евро, ведь директор WDG Promet, подпись которого присутствовавший на документах находился в другой стране. По словам Зубака, эта сумма соответствует авансовым платежам за военные материалы от Минобороны Украины и компании Sevotech.

"Таким образом, мошенники фактически похитили деньги из государственного бюджета Украины, что является преступлением против всего населения Украины в столь сложный для нее период борьбы с российской агрессией", — указывает Матиас Зубак.

Директор WDG Promet подчеркнул, что к делу привлечены чешские правоохранительные органы и государственные правительственные институты европейских стран, работающих над схемой вывода средств.

"Сегодня WDG Promet d.o.o. несет значительный финансовый и репутационный ущерб, поскольку кража денежных средств с нашего счета привела к задержке выполнения контрактов с нашей стороны и в соответствии с применением штрафных санкций. Однако, я хотел бы подчеркнуть, что наша компания всегда выполняла свои контрактные обязательства, несмотря на все трудности и форс-мажорные обстоятельства. Могу заверить, что Министерство обороны Украины получит боеприпасы, заказанные нами и нашими партнерами из компании Sevotech a.s. Для нас — это вопрос сохранения репутации и чести", — подытожил Матиас Зубак.