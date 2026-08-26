Директор ЦРУ прилетел в Москву: что США хотят сказать Путину

Визит директора ЦРУ в Россию мог быть связан с попытками США возобновить мирные переговоры по Украине. Очевидно, что личный визит личности такого уровня – событие чрезвычайное. Как правило, это одна из последних попыток остановить эскалацию или четко определить "красные линии" американских интересов. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Джон Рэтклифф. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что даже во время войны, когда классическая дипломатия через посольства и МИД не работает, разведки продолжают общение. К примеру, именно благодаря этому происходят обмены пленными. Когда в начале этого года Россия и Украина перешли к публичной части переговоров, встречи в Абу-Даби проходили именно на уровне представителей разведывательных органов.

Информация между спецслужбами США и РФ передается регулярно. Нормальный ход вещей не требует личного привлечения высшего руководства. Но если директор ЦРУ лично летит в страну, развязавшую наибольшую войну в послевоенной Европе, речь идет о экстраординарном.

"Вариантов может быть множество. Очевидно, большинство из них будет связано с попыткой США не допустить эскалации войны со стороны России. Сами способы эскалации известны: от масштабной мобилизации в России до ограниченного вторжения в страны ЕС. Две недели назад американские СМИ со ссылкой на военную разведку США писали, что Россия может приступить к военным операциям на восточном фланге НАТО уже этой осенью", – отмечает эксперт.

Он замечает, что сообщение о том, что США будут выполнять свои обязательства как член НАТО, стоит того, чтобы его лично передал директор ЦРУ. Российская атака на страну НАТО возможна только при стопроцентной уверенности Кремля, что США не вмешаются. Даже 1% вероятности прямого столкновения с США является риском, на который Путин не пойдет без должной подготовки. Война против США грозит катастрофой лично для него и потерей власти, а это едва ли не единственный критерий, к которому Путин относится серьезно.

По мнению эксперта, другим вариантом может являться эскалация на Черном море. Летом Россия и Украина активно уничтожают инфраструктуру для экспорта зерна. Это может привести к мировому зерновому кризису, ведь мировой рынок может потерять около 30% общемирового объема поставок. Если дипломатия сейчас не способна остановить войну в целом, то оказать влияние на ее отдельные аспекты вполне реально. И поскольку многие страны заинтересованы в восстановлении зернового экспорта, этот вопрос мог стать причиной визита.

"Конечно, никто действительно не знает настоящей цели этой поездки. Она могла касаться и более банальных вещей – выкупа заключенных в России американцев или каких-то технических вопросов, но, что можно утверждать наверняка: этот визит менее похож на попытку реанимировать мирный процесс по завершению войны в Украине. Путин до сих пор настроен воевать, и эта война будет продолжаться, пока его не лишат физической способности ее продолжать", – подытожил аналитик.

Также издание "Комментарии" сообщало – Рэтклифф в Москве: обмен пленными или большая игра за кулисами.