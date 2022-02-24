Дипломатические отношения с Россией: что сказал президент

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В ходе брифинга 24 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина официально разрывает дипломатические отношения с Россией. Об этом известно из пресс-службы Офиса президента.

Зеленский заявил, что все дипломатические отношения с Россией прекращаются. По его словам, это решение уже было принято. Также глава государства подчеркнул, что сейчас очень важно единство и мобилизация боевого духа. Президент призвал украинцев поддержать военных, сдать кровь для раненных. По его словам, теперь вовлекают в оборону ветеранов и всех, кто имеет боевой опыт.

Армии нужна поддержка населения, потому что граждане – это тоже мощная армия. В настоящее время ВСУ ведут тяжелые бои на Донбассе, на севере и юге. Враг уже понес потери. Банковская система будет работать и обеспечивать функционирование государства. Президент призвал предприятия способствовать подвозу товаров к населению. С украинцев, готовых пойти служить территориальной обороне, снимут санкции.

Глава государства обратился к украинцам, имеющим родственников в России, чтобы те передавали им информацию о том, что действительно происходит и что российские войска обстреливают мирное население. По его словам, россияне теперь должны выбрать путь, по которому они будут идти, население РФ должно выступить против войны с Украиной и высказать эти требования своей власти.

"Наше государство пошло на такой шаг в ответ на акт вооруженной агрессии РФ против Украины, вторжение российских войск для уничтожения Украинского государства, захват силой украинской территории и установление оккупационного контроля. Отмечаем, что российская наступательная операция является нападением на суверенитет и территориальную целостность Украины, грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права", — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Как сообщал портал "Комментарии", в отношении погибших есть информация о том, что в Броварском районе один человек погиб, один ранен и пять пострадавших. В районе Конотопа пострадала гражданка и ребенок. В Одесской области в городе Подольск погибли шесть военных, 7 человек получили ранения, 19 человек числятся без вести пропавшими. В Мариуполе погиб человек, два человека ранены.

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