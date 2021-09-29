Дилемма законопроекта: его принятие может стать фатальным для экономики Украины

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Козлова Альбіна
Законопроект №5600 не оправдал надежд его авторов, которые считали, что бюджет пополнится деньгами после его принятия. Об этом сообщил народный депутат Андрей Герус в Facebook.
Законопроект депутаты рассмотрят во втором чтении, фото из открытых источников
Цель законопроекта — ввести дополнительное налогообложение крупных предприятий, среди которых те, что добывают руду. Еще полгода назад авторы проекта считали, что надо обложить ГОКи, которые получают сверхприбыли, большим налогом. Дело в том, что цена руды рекордно выросла летом 2021 года.
Ранее цены были на уровне 70-100 долларов за тонну, а в 2021 году стали 150 и летом аж 200 долларов. Впрочем, с августа цены начали обваливаться до 120 долларов за тонну. Экономисты прогнозируют, что цена и дальше будет падать.
На момент, когда цена была 200 долларов, то налоги с предприятий могли принесли в казну дополнительные 23 млрд гривен, если бы такая цена продержалась год. В законопроект уже внесли изменения и поправки.
Однако если принять законопроект №5600, то возрастут потери бюджета при колебаниях цен на руду. Например, если цена снизится до 107 долларов, то уже будут потери. По самым свежим прогнозам динамики цен на 2022 год, глобальные банки установили ориентировочные цены на тонну руды. Цены колеблются в диапазоне от 89 до 100 долларов. Что касается прогнозов по годам, то ожидается снижение цен — в 2023 году — 97,5 долл, в 2024 — 89 долл, в 2025 — 85 долл (за основу взят консенсус-прогноз Bloomberg).
Поэтому, по расчетам нардепа, учитывая прогнозы, потери бюджета Украины будут составлять: в 2023 году — минус 2,7 млрд грн, в 2024 — минус 3,2 млрд грн, в 2025 — минус 3,5 млрд грн. Общая сумма потерь составит 12,5 млрд грн.
Как сообщал портал "Комментарии", Госстат назвал самые прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году.
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