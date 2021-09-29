Дилемма законопроекта: его принятие может стать фатальным для экономики Украины

Законопроект №5600 не оправдал надежд его авторов, которые считали, что бюджет пополнится деньгами после его принятия. Об этом сообщил народный депутат Андрей Герус в Facebook.

Законопроект депутаты рассмотрят во втором чтении, фото из открытых источников

Цель законопроекта — ввести дополнительное налогообложение крупных предприятий, среди которых те, что добывают руду. Еще полгода назад авторы проекта считали, что надо обложить ГОКи, которые получают сверхприбыли, большим налогом. Дело в том, что цена руды рекордно выросла летом 2021 года.

Ранее цены были на уровне 70-100 долларов за тонну, а в 2021 году стали 150 и летом аж 200 долларов. Впрочем, с августа цены начали обваливаться до 120 долларов за тонну. Экономисты прогнозируют, что цена и дальше будет падать.

На момент, когда цена была 200 долларов, то налоги с предприятий могли принесли в казну дополнительные 23 млрд гривен, если бы такая цена продержалась год. В законопроект уже внесли изменения и поправки.

"Сейчас рента взымается с себестоимости, а не с рыночной цены. Ставка составляет 12% (при рыночной цене выше 70 долларов) и 11% (при цене ниже 70 долларов). То есть нынешняя система налогообложения не создает потерь для государственного бюджета при снижении цены руды. В то же время база налогообложения (себестоимость) гарантированно увеличивается. Ведь в этом году мы видим усиление инфляции, рост зарплат, резкий рост цены дизеля, электричества и газа. Если на начало этого года рента собиралась от базы около 25 долл, то на конец года такая база будет составлять около 30 долларов", — отметил нардеп.

Однако если принять законопроект №5600, то возрастут потери бюджета при колебаниях цен на руду. Например, если цена снизится до 107 долларов, то уже будут потери. По самым свежим прогнозам динамики цен на 2022 год, глобальные банки установили ориентировочные цены на тонну руды. Цены колеблются в диапазоне от 89 до 100 долларов. Что касается прогнозов по годам, то ожидается снижение цен — в 2023 году — 97,5 долл, в 2024 — 89 долл, в 2025 — 85 долл (за основу взят консенсус-прогноз Bloomberg).

"При цене 91,5 доллара уплата ренты с 1 тонны составит 2 доллара, что на 44% ниже, чем ожидаемая рента 3,6 доллара при нынешней системе (12% от себестоимости). Потери бюджета при цене 91,5 доллара и предложенных параметрах ренты в законопроекте ко второму чтению составят 3 млрд грн в год", — написал Герус.

Поэтому, по расчетам нардепа, учитывая прогнозы, потери бюджета Украины будут составлять: в 2023 году — минус 2,7 млрд грн, в 2024 — минус 3,2 млрд грн, в 2025 — минус 3,5 млрд грн. Общая сумма потерь составит 12,5 млрд грн.

"При принятии изменений ставок ренты в 5600, какие предлагают ко второму чтению, наиболее вероятным сценарием является снижение эффективной ставки ренты, а государственный бюджет несет большие потери. Не возьмусь рассказывать, как и на сколько нужно поднимать ренту, но повышение ренты превращать в снижение ренты точно нельзя. После года безумных сверхприбылей у владельцев ГОКов более чем достаточно денег на инвестиции, на погашение кредитов, неужели им нужно это снижение налогов в нашей достаточно бедной стране? Ведь это только обострит ощущения несправедливости и проблему неравенства", — отметил Андрей Герус.

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