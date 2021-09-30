Диетологи рассказали, как скинуть лишний вес, употребляя кофе в правильное время

BTC/USD
42923.07
ETH/USD
2963.90
LTC/USD
150.33
USD/UAH
26.70
EUR/UAH
31.15
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Хмільовська Інна
Употребление кофе в течение 30 минут после пробуждения может быть одной из лучших привычек для метаболизма и тела в целом. Хотя гидратация важна для запуска пищеварения, начинать утро стоит со стаканом воды, переход на кофе менее чем через час после пробуждения может иметь некоторые существенные преимущества с течением времени. Рекомендации диетологов США публикует She Finds.
Кофе, фото из открытых источников
Черный кофе по-прежнему подходит, если вы надеетесь получить максимальную пользу от утреннего кофе, но начало дня с кофе до еды может помочь естественным образом ограничить переедание и ускорить сжигание жира. Кофе в течение 30 минут после пробуждения будет действовать как естественное средство подавления аппетита, что позволит вам съесть свой первый прием пищи без изнуряющего голода, который иногда настигает нас по утрам. Не следует использовать его в качестве средства при недоедании.
Тем не менее черный кофе с низким содержанием сахара будет лучшим вариантом, чтобы уменьшить нездоровую тягу, а также избежать увеличения количества калорий в день. В конечном итоге можно получать калории из твердой пищи, чтобы обеспечить организм наибольшим количеством питательных веществ, а сильно подслащенный кофе будет предлагать только "пустые" калории.
Ранее портал "Комментарии" информировал, что эксперты назвали, какие напитки можно пить утром, кроме кофе, чтобы получить заряд бодрости, энергии и сил.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости