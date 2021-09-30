Диетологи рассказали, как скинуть лишний вес, употребляя кофе в правильное время

Употребление кофе в течение 30 минут после пробуждения может быть одной из лучших привычек для метаболизма и тела в целом. Хотя гидратация важна для запуска пищеварения, начинать утро стоит со стаканом воды, переход на кофе менее чем через час после пробуждения может иметь некоторые существенные преимущества с течением времени. Рекомендации диетологов США публикует She Finds.

Кофе, фото из открытых источников

"Я рекомендую кофе натощак через 30 минут после стакана воды с лимоном для похудения, — говорит сертифицированный клинический диетолог и основательница Hudson Valley Nutrition Кристина Таул. — Лимонная вода увлажняет и обеспечивает щелочную среду для будущего потребления".

Черный кофе по-прежнему подходит, если вы надеетесь получить максимальную пользу от утреннего кофе, но начало дня с кофе до еды может помочь естественным образом ограничить переедание и ускорить сжигание жира. Кофе в течение 30 минут после пробуждения будет действовать как естественное средство подавления аппетита, что позволит вам съесть свой первый прием пищи без изнуряющего голода, который иногда настигает нас по утрам. Не следует использовать его в качестве средства при недоедании.

"Употребление кофе натощак или во время первого приема пищи в день может предотвратить переедание и, в конечном итоге, потерю веса", — говорит диетолог Лиза Ричардс.

Тем не менее черный кофе с низким содержанием сахара будет лучшим вариантом, чтобы уменьшить нездоровую тягу, а также избежать увеличения количества калорий в день. В конечном итоге можно получать калории из твердой пищи, чтобы обеспечить организм наибольшим количеством питательных веществ, а сильно подслащенный кофе будет предлагать только "пустые" калории.



Ранее портал "Комментарии" информировал, что эксперты назвали, какие напитки можно пить утром, кроме кофе, чтобы получить заряд бодрости, энергии и сил.



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