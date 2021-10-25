Диетолог рассказала, чем заменить перекусы на работе, чтобы не прибавлять в весе

Нормальное, сбалансированное питание – это гарантия того, что вам не будет хотеться утолять голод за счет небольших перекусов, тем самым пополняя организм "пустыми" калориями, которые обязательно скажутся на прибавлении вашего веса. Как информирует издание "Комментарии", об этом в интервью порталу "Обозреватель" рассказала звездный диетолог Наталия Самойленко.

Перекус. Фото из открытых источников

Для многих офисных работников вполне привычная ситуация, когда в рабочее время хочется немного перекусить, когда до обеда еще далековато, а уже настигает голод. Вот только пользы от таких перекусов для организма не слишком много, особенно, если человек пытается похудеть и не прибавлять в лишнем весе. В этом уверена Наталия Самойленко.

Диетолог советует всем, кто на работе не может удержаться от постоянных перекусов – начать нормально питаться. Полноценный завтрак, полноценный обед и ужин – вот залог того, что вам удастся избежать ненужных перекусов.

Наталия Самойленко добавляет, если же, несмотря на сбалансированное, полноценное питание без спешки у вас все равно появляется чувство голода на работе, то не стоит бежать за фастфудом или снеками. Стоит выпить воды или чая. Так удастся перебить голод и потом уже спокойно пообедать или поужинать. В зависимости от того, когда возникает чувство голода.

Диетолог подчеркивает, пищевая распущенность – это, когда мы едим хаотично, первая причина, почему набираем в весе и наносим вред своему здоровью.

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