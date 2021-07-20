Дейтинг-бизнес: компания Genesis по-прежнему контролирует сайты для взрослых, — СМИ

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Станислав Молчанов
Вопреки заявлению о продаже дейтинг-активов (сайты по поиску сексуальных
партнеров), IT-компания Genesis сохранила контроль над ними. Такую информацию сообщают
журналисты-расследователей "Вестей" в материале "Короли adult-трафика из Genesis".
IT-компания Genesis не избавилась от дейтинг-сайтов — СМИ. Фото из открытых источников
Отметим, что украинскую компанию Genesis основали бывшие инвестиционные банкиры из России и
Казахстана Владимир Многолетний и Василий Ульянов. Крупнейшим активом Genesis сейчас является линейка фитнес-приложений BetterMe, которые уже скачали 80 млн
пользователей по всему миру.
В сентябре 2020 года Многолетний и Ульянов сообщили, что продали активы в дейтинге, отказавшись раскрывать покупателя. Однако, по данным "Вестей", с Genesis до сих пор могут быть связаны ресурсы: VictoriaDates, VictoriaHearts, VictoriaBrides и Kismia, которые компания никогда публично не называла и не комментировала, а также сайты для взрослых spdate.com, cum2date.com, wethunt.com, fkdate.com, jucydate и babes2date.com.
В частности, в апреле 2018 года юрлицом Mirelia Services Co (Маршалловы острова) было зарегистрировало домен SPDate.com — сайт для поиска сексуальных партнеров. При этом при регистрации была использована почта Genesis.
Как информируют "Вести", до 90% трафика на сайт SPDate обеспечивают так называемые зеркала — cum2date.com, wethunt.com, fkdate.com, Jucydate и babes2date.com — сайты, похожие на SPDate, как две капли воды.
Также "Вести" обратили внимание на мейл [email protected], который вместе с еще одним
украинским номером указаны в данных ФОП Лобко Станислава Сергеевича.
Позже журналисты выяснили,
что на такое имя в LinkedIn зарегистрирован профиль, в котором указана должность его
обладателя: Manager, Tax & IP at Genesis Group.
Авторы расследования утверждают, что формально дейтинг-сайты
переоформили на разные оффшорные компании. Однако даже спустя год после сделки
Genesis якобы продолжает оперировать и принимать оплаты с их доменов.
По версии "Вестей", компания могла
передать управление сайтами для взрослых подконтрольным себе же структурам,
чтобы контент 18+ не вредил ее деловой репутации.
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