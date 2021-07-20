Дейтинг-бизнес: компания Genesis по-прежнему контролирует сайты для взрослых, — СМИ

Вопреки заявлению о продаже дейтинг-активов (сайты по поиску сексуальных партнеров), IT-компания Genesis сохранила контроль над ними. Такую информацию сообщают журналисты-расследователей "Вестей" в материале "Короли adult-трафика из Genesis" .



IT-компания Genesis не избавилась от дейтинг-сайтов — СМИ. Фото из открытых источников

Отметим, что украинскую компанию Genesis основали бывшие инвестиционные банкиры из России и Казахстана Владимир Многолетний и Василий Ульянов. Крупнейшим активом Genesis сейчас является линейка фитнес-приложений BetterMe, которые уже скачали 80 млн пользователей по всему миру.

В сентябре 2020 года Многолетний и Ульянов сообщили, что продали активы в дейтинге, отказавшись раскрывать покупателя. Однако, по данным "Вестей", с Genesis до сих пор могут быть связаны ресурсы: VictoriaDates, VictoriaHearts, VictoriaBrides и Kismia, которые компания никогда публично не называла и не комментировала, а также сайты для взрослых spdate.com, cum2date.com, wethunt.com, fkdate.com, jucydate и babes2date.com.





"Структура владения ними размазана на сеть офшоров и переплетена со всемирно признанными сайтами Genesis, такими как HitWe, Hily и BetterMe", — говорится в расследовании.

В частности, в апреле 2018 года юрлицом Mirelia Services Co (Маршалловы острова) было зарегистрировало домен SPDate.com — сайт для поиска сексуальных партнеров. При этом при регистрации была использована почта Genesis.

Как информируют "Вести", до 90% трафика на сайт SPDate обеспечивают так называемые зеркала — cum2date.com, wethunt.com, fkdate.com, Jucydate и babes2date.com — сайты, похожие на SPDate, как две капли воды.





Также "Вести" обратили внимание на мейл [email protected], который вместе с еще одним украинским номером указаны в данных ФОП Лобко Станислава Сергеевича. Позже журналисты выяснили, что на такое имя в LinkedIn зарегистрирован профиль, в котором указана должность его обладателя: Manager, Tax & IP at Genesis Group.

Авторы расследования утверждают, что формально дейтинг-сайты переоформили на разные оффшорные компании. Однако даже спустя год после сделки Genesis якобы продолжает оперировать и принимать оплаты с их доменов.

По версии "Вестей", компания могла передать управление сайтами для взрослых подконтрольным себе же структурам, чтобы контент 18+ не вредил ее деловой репутации.

"Почему же в Genesis говорят, что продали свой дейтинг? Независимо от того, просто переложили активы из одних оффшоров в другие или действительно продали генерирующий миллионы в месяц актив неназванному покупателю. Может быть потому, что в Genesis готовят свой главный актив BetterMe к сделке? Ясно одно: adult, тем более такой, мешает любому сценарию дальнейшего развития компании", — резюмируют журналисты.

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