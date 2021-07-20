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Дейтинг-бизнес: компания Genesis по-прежнему контролирует сайты для взрослых, — СМИ

Genesis продолжает отслеживать сайтов для знакомств даже после продажи дейтинг-активов, — расследование

сегодня, 18:20
Автор:

Станислав Молчанов

Вопреки заявлению о продаже дейтинг-активов (сайты по поиску сексуальных партнеров), IT-компания Genesis сохранила контроль над ними. Такую информацию сообщают журналисты-расследователей "Вестей" в материале "Короли adult-трафика из Genesis".

Дейтинг-бизнес: компания Genesis по-прежнему контролирует сайты для взрослых, — СМИ

IT-компания Genesis не избавилась от дейтинг-сайтов — СМИ. Фото из открытых источников

Отметим, что украинскую компанию Genesis основали бывшие инвестиционные банкиры из России и Казахстана Владимир Многолетний и Василий Ульянов. Крупнейшим активом Genesis сейчас является линейка фитнес-приложений BetterMe, которые уже скачали 80 млн пользователей по всему миру.

В сентябре 2020 года Многолетний и Ульянов сообщили, что продали активы в дейтинге, отказавшись раскрывать покупателя. Однако, по данным "Вестей", с Genesis до сих пор могут быть связаны ресурсы: VictoriaDates, VictoriaHearts, VictoriaBrides и Kismia, которые компания никогда публично не называла и не комментировала, а также сайты для взрослых spdate.com, cum2date.com, wethunt.com, fkdate.com, jucydate и babes2date.com.

Дейтинг-бизнес: компания Genesis по-прежнему контролирует сайты для взрослых, — СМИ - фото 2

"Структура владения ними размазана на сеть офшоров и переплетена со всемирно признанными сайтами Genesis, такими как HitWe, Hily и BetterMe", — говорится в расследовании.

В частности, в апреле 2018 года юрлицом Mirelia Services Co (Маршалловы острова) было зарегистрировало домен SPDate.com — сайт для поиска сексуальных партнеров. При этом при регистрации была использована почта Genesis.

Как информируют "Вести", до 90% трафика на сайт SPDate обеспечивают так называемые зеркала — cum2date.com, wethunt.com, fkdate.com, Jucydate и babes2date.com — сайты, похожие на SPDate, как две капли воды.

Дейтинг-бизнес: компания Genesis по-прежнему контролирует сайты для взрослых, — СМИ - фото 3

"Еще одна деталь, связывающая Genesis с контентом для взрослых: в контактах сайта Babes2date.com был указан украинский номер, совпадающий с контактным телефоном ТОВ "Коворкінг на Подолі". Он находится по соседству с киевским офисом Genesis. Этот же номер и мейл ([email protected]) значатся на сайтах Fkbabe, Fkdate, Unlimedate и того же Babes2date", — сообщают журналисты-расследователи.

Также "Вести" обратили внимание на мейл [email protected], который вместе с еще одним украинским номером указаны в данных ФОП Лобко Станислава Сергеевича. Позже журналисты выяснили, что на такое имя в LinkedIn зарегистрирован профиль, в котором указана должность его обладателя: Manager, Tax & IP at Genesis Group.

Авторы расследования утверждают, что формально дейтинг-сайты переоформили на разные оффшорные компании. Однако даже спустя год после сделки Genesis якобы продолжает оперировать и принимать оплаты с их доменов.

По версии "Вестей", компания могла передать управление сайтами для взрослых подконтрольным себе же структурам, чтобы контент 18+ не вредил ее деловой репутации.

"Почему же в Genesis говорят, что продали свой дейтинг? Независимо от того, просто переложили активы из одних оффшоров в другие или действительно продали генерирующий миллионы в месяц актив неназванному покупателю. Может быть потому, что в Genesis готовят свой главный актив BetterMe к сделке? Ясно одно: adult, тем более такой, мешает любому сценарию дальнейшего развития компании", — резюмируют журналисты.


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Источник: https://vesti.ua/business/koroli-adult-trafika-iz-genesis-rassledovanie
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