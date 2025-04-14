Действительно ли война США и КНР неизбежна: что уже происходит

После введения Дональдом Трампом новых пошлин, участились слухи о новом противостоянии между США и Китаем. То и дело официальные Вашингтон и Пекин обмениваются резкими заявлениями. Начнется ли война между США и Китаем? Почему для США Китай – удобный противник? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Противостояние между США и КНР. Фото: из открытых источников

Для США Китай – удобный противник

Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что политика Дональда Трампа заключается в том, чтобы разбить альянс России и Китая, то есть речь идет о том, чтобы перетащить Москву на сторону США и вместе сдерживать Китай. Именно поэтому, констатирует эксперт, Трамп и ввел против Китая заоблачные пошлины, а Вэнс назвал китайцев бедными крестьянами, то есть происходит такая демонизация Поднебесной.

"Мне кажется, что для США Китай – удобный противник. Китай не бросает военный вызов США. Китай не угрожает применением ядерного оружия. Это все россия. россия ведет полномасштабную войну в Европе. россия ведет агрессию. И почему-то сейчас все обвинения со стороны США – на Китай. А где же россия в этом списке? Почему против россии нет 100% тарифов и пошлин? Против нефти особенно. Где 500% пошлины, о которых говорили в Сенате?", – высказался Александр Мусиенко.

Так что, продолжает эксперт, США избрали своим противником Китай, потому что это очень удобно, ведь он не воюет и вообще не выступал агрессором в войнах. Единственное, напоминает эксперт, это операция во Вьетнаме, китайцы зашли на 67 дней, объявили себя победителями и вышли, никто в мировом сообществе, пожалуй, ничего и не понял, а в остальных случаях Китай защищался.

Вашингтон должен начать рассуждать стратегически, а не только тактически

Внештатный научный сотрудник Defense Priorities и профессор международных отношений в колледже Макалестера в Сент-Поле Эндрю Лэтэм в эфире телемарафона высказал мнение, что война между Соединенными Штатами Америки и Китаем может начаться из-за разочарования со стороны КНР торговлей с Америкой и пошлин.

По словам Лэтэма, администрации Байдена и Трампа систематически усиливали давление на Китай посредством торговых ограничений, экспортного контроля и запретов на технологии, продолжая усложнять доступ КНР к высококачественным полупроводникам и финансовым потокам.

"Явного выхода нет. Логика эскалации, разъединения и конфронтации продолжает определять политику США в обеих партиях. Это не означает, что война неизбежна — или даже вероятна в ближайшем будущем — но это означает, что мы больше не находимся в мире абсолютной экономической взаимозависимости и умеренности рационального выбора", — добавил эксперт.

Относительно того, скоро ли начнется война между США и Китаем, эксперт высказал мнение, что торговля больше не гарантирует мира. А, чтобы избежать войны, администрация США должна начать рассуждать стратегически, а не только тактически.

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