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Действительно ли в Украине в этом году начнут работать несколько аэропортов: детали

Андрей Садовый уверяет, что в Украине в этом году начнут работать несколько аэропортов, нужно только политическое решение

25 января 2025, 12:02 comments1128
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Кравцев Сергей

В этом году в Украине должны снова заработать несколько аэропортов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Твой город" мэр Львова Андрей Садовый.

Действительно ли в Украине в этом году начнут работать несколько аэропортов: детали

Самолет. Фото: из открытых источников

Градоначальник Львова не уточнил, о каких именно аэропортах идет речь, однако отметил, что "для этого есть технические и другие возможности".

"Однозначно, что в этом году в Украине начнут работать несколько аэропортов. Для этого есть технические и другие возможности. Должно быть политическое решение. Видимо, оно будет", — сказал Андрей Садовый.

Он добавил, что "если страна присутствует на авиационной карте, то она в принципе присутствует на карте мира. Это вопрос безопасности нашего государства".                

Андрей Садовый привел пример Израиля, где когда-то приняли политическое решение, что во время войны аэропорт Тель-Авива начал работать — это был единственный мост, соединявший Тель-Авив с миром.

"И это была персональная ответственность. Слава Богу, никто ни один самолет не сбил. Все самолеты еврейской авиакомпании имеют спецоборудование под крыльями, которое применяется в случае, если есть какая-то опасность атаки и тому подобное. Мир это уже прошел. У нас нет другого варианта, мы должны выживать, жить во времени войны", — отметил мэр Львова.

Читайте также на портале "Комментарии" — международный аэропорт "Львов" рассматривает возможность запуска гражданских рейсов во время военного положения, но для этого необходимо выполнить несколько условий. Об этом сообщили на официальной странице аэропорта в Facebook.




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Источник: https://tvoemisto.tv/news/tsogo_roku_v_ukraini_pochnut_pratsyuvaty_kilka_aeroportiv__sadovyy_172732.html
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