Действительно ли в Украине в этом году начнут работать несколько аэропортов: детали

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Кравцев Сергей
В этом году в Украине должны снова заработать несколько аэропортов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Твой город" мэр Львова Андрей Садовый.
Самолет. Фото: из открытых источников
Градоначальник Львова не уточнил, о каких именно аэропортах идет речь, однако отметил, что "для этого есть технические и другие возможности".
Он добавил, что "если страна присутствует на авиационной карте, то она в принципе присутствует на карте мира. Это вопрос безопасности нашего государства".
Андрей Садовый привел пример Израиля, где когда-то приняли политическое решение, что во время войны аэропорт Тель-Авива начал работать — это был единственный мост, соединявший Тель-Авив с миром.
Читайте также на портале "Комментарии" — международный аэропорт "Львов" рассматривает возможность запуска гражданских рейсов во время военного положения, но для этого необходимо выполнить несколько условий. Об этом сообщили на официальной странице аэропорта в Facebook.
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