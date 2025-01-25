Действительно ли в Украине в этом году начнут работать несколько аэропортов: детали

В этом году в Украине должны снова заработать несколько аэропортов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Твой город" мэр Львова Андрей Садовый.

Самолет. Фото: из открытых источников

Градоначальник Львова не уточнил, о каких именно аэропортах идет речь, однако отметил, что "для этого есть технические и другие возможности".

"Однозначно, что в этом году в Украине начнут работать несколько аэропортов. Для этого есть технические и другие возможности. Должно быть политическое решение. Видимо, оно будет", — сказал Андрей Садовый.

Он добавил, что "если страна присутствует на авиационной карте, то она в принципе присутствует на карте мира. Это вопрос безопасности нашего государства".

Андрей Садовый привел пример Израиля, где когда-то приняли политическое решение, что во время войны аэропорт Тель-Авива начал работать — это был единственный мост, соединявший Тель-Авив с миром.

"И это была персональная ответственность. Слава Богу, никто ни один самолет не сбил. Все самолеты еврейской авиакомпании имеют спецоборудование под крыльями, которое применяется в случае, если есть какая-то опасность атаки и тому подобное. Мир это уже прошел. У нас нет другого варианта, мы должны выживать, жить во времени войны", — отметил мэр Львова.

Читайте также на портале "Комментарии" — международный аэропорт "Львов" рассматривает возможность запуска гражданских рейсов во время военного положения, но для этого необходимо выполнить несколько условий. Об этом сообщили на официальной странице аэропорта в Facebook.



